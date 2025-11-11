Zwolnienia w fabryce LG pod Wrocławiem

Według ustaleń "Gazety Wrocławskiej" zarząd LG miał podjąć decyzję o przeprowadzeniu zwolnień w fabryce zlokalizowanej w miejscowości Biskupice Podgórne. To właśnie ta placówka w głównej mierze zajmuje się produkcją lodówek i choć dodatkowo składane są tam także pralki, tak nadal pierwsze z wymienionych sprzętów są priorytetem.

Według przytaczanego portalu, przedstawicielstwo dolnośląskiej "Solidarności" we wtorek 4 listopada otrzymało od LG informację o konieczności przeprowadzenia zwolnień. Wszystko ze względu na fakt, iż koreański gigant chce zamknąć produkcję swoich lodówek. Wszystko ze względu na zbyt dużą konkurencyjność ze strony chińskich marek. Te mają wręcz zalewać polski rynek, sprawiając, że produkcja lodówek staje się dla firmy coraz mniej opłacalna.

W oficjalnej odpowiedzi ze strony LG Electronics, która pojawiła się 6 listopada, możemy przeczytać, że firma nie zamierza zamykać fabryki w Biskupicach Podgórnych. Placówkę czeka jednak zmiana kierunku działania i położenie większego nacisku na produkcję pralek. Według planów linia produkcyjna ma zostać wygaszona do końca roku. Od początku 2026 roku fabryka ma skupić swoje mo

"W przypadku fabryki we Wrocławiu informujemy, że nie zamykamy jej i w ramach strategicznych decyzji rozwijamy produkcję określonych urządzeń, aby zwiększyć konkurencyjność oferty. W związku z tym firma LG optymalizuje swoją strukturę produkcyjną i portfolio produktów oraz koncentruje się na rozszerzeniu produkcji pralek, by zaspokoić rosnący popyt w Europie" - czytamy w oświadczeniu, które firma LG przesłała "Gazecie Wrocławskiej".

LG dostarcza chińskie lodówki na polski rynek

Cała sytuacja jest dość intrygująca i zdaje się mieć jeszcze jeden, dodatkowy wymiar. Niektórzy klienci zaczęli zauważać, że w sklepach zaczęły pojawiać się produkty (w tym lodówki), które wyprodukowane zostały w Chinach, a które kosztują tyle samo, ile ich odpowiedniki wyprodukowane w Polsce.

Fakt ten nie podoba się wielu osobom i doprowadziły nawet do powstania specjalnej petycji konsumentów. Podkreślają oni, że sprzęty LG, które produkowane były w Polsce, do tej pory mogły kojarzyć się z solidnym wykonaniem i jakością, tracą swoją renomę. W głównej mierze chodzi o to, że firma nie przekazuje transparentnych informacji na temat miejsca produkcji.

Do tego dochodzi fakt, że towary produkowane w Chinach są często o wiele gorszej jakości, źle spasowane i już w momencie wystawienia ich na ekspozycje, mają widoczne wady. Wszystko to sprawia, że klienci chcą zgłosić sprawę do UOKiK. Głównym powodem ma być brak informacji o miejscu produkcji ich sprzętów i chęć prześledzenia działań koreańskiego koncernu.

Technologiczni giganci zwalniają w Polsce

Nadchodzące zwolnienia w fabryce LG wpisują się w szerszy trend, który da się zaobserwować na polskim rynku pracy. W ostatnich miesiącach, a dokładniej od lipca do listopada bieżącego roku regularnie da się usłyszeć, że kolejne zakłady i firmy planują zwolnienia, a nawet likwidację całych działów i zakładów.

Redukcje etatów najbardziej dotkliwe są w Małopolsce, gdzie zwolnienia dotknęły takie firmy jak Aldi Nord czy Aptiv. Poza tym zwolnienia planuje Heineken; według tych informacji pracę ma stracić od 500 do 700 osób. Problem jednak dotyczycy całego kraju, bo podobnie prezentuje się sytuacja w Wielkopolsce czy na Dolnym Śląsku.