Pokolenie Zet to już nie zjawisko, a standard

Raport "Gen Zmiany na rynku pracy" przygotowany przez OLX pokazuje bardzo dobitnie, że owo mityczne pokolenie Zet faktycznie coraz bardziej wpływa na rynek pracy. Jest to po części efekt regularnego zjawiska, jakim jest zastępowalność pokoleń. Od tego procesu uciec się nie da i tak właśnie jesteśmy świadkami, kiedy pokolenie Z rozpycha się na rynku, kosztem najstarszych pracowników.

Już w 2025 roku co piąta aktywna zawodowo osoba pochodzić będzie właśnie z pokolenia Zet. Wpływa to oczywiście nie tylko na średnią wieku w korporacjach, ale często na sam styl kierowania zespołami i prowadzenia firm. Młodym ludziom bardzo zależy na tym, aby środowisko pracy było elastyczne i nastawione na jasną i transparentną komunikację.

Wpływ ten widać już teraz, bo według badań co trzeci przedstawiciel firmy uczestniczącej w badaniu OLX twierdzi, że obecność najmłodszych pracowników przyczynia się do zmian właśnie w organizacji pracy. Chodzi przede wszystkim o ustalanie celów i komunikowania ich swoim przełożonym. W kontekście przełożonych równie ciekawie brzmi wniosek, że młode pokolenia widzą, że ich liderzy traktują ich po partnersku, starając się zrozumieć ich potrzeby. W perspektywie czasu jest to dobry prognostyk. Dlaczego?

Dane przedstawione w raporcie pokazują dobitnie, że do 2029 roku z rynku pracy zniknie około 1 milion pracowników. Jest to dość duża część rynku, którą konieczne trzeba będzie zapełnić. Na tym jednak się nie kończy, bo aż 35% firm w Polsce planuje zwiększać swoje zespoły. Oznacza to, że są miejsca, gdzie zapotrzebowanie na pracowników rośnie i rosnąć będzie. To tam młodzi pracownicy będą mogli najłatwiej znaleźć pracę i robić karierę.

Szanują Zetkę swoją, bo możesz mieć gorszą

Wśród licznych narzekań na pokolenie Zet trzeba powiedzieć sobie jedno - nasz kraj i tak ma powody do zadowolenia. Raport pokazuje, że mamy najniższy odsetek osób w wieku 15-29 lat, które nie uczą się i nie pracują. Dodatkowo w ciągu 20 lat odsetek biernych zawodowo Polaków spadł o 12 pkt. procentowych.

Wobec tego postrzeganie pokolenia Zet może się znacząco zmienić i to w perspektywie nie tyle lat, ile miesięcy. To właśnie młodzi pracownicy mogą być realnym czynnikiem rozwoju dla wielu firm.

- Pokolenie Z dla współczesnych pracodawców może być bodźcem do rozwoju przyjaznych miejsc pracy, a jego aktywne słuchanie przyczyniać się do budowania lepszego rynku pracy dla przedstawicieli i przedstawicielek wszystkich generacji. - czytamy w raporcie przygotowanym przez OLX.

Wobec tego "polskie zetki" zdają się wyjątkowo pracowitą grupą zawodową na tle swoich zagranicznych rówieśników. Jest to więc kolejna rzecz, którą polscy przedsiębiorcy, którzy obawiają się zatrudniać młodych ludzi, muszą brać pod uwagę.

Zetka w miejscu pracy - nowa jakość i świeży pogląd na zatrudnienie

Z przytaczanego raportu wynika, że co trzeci przedstawiciel firm zgadza się ze stwierdzeniem, że pokolenie Zet pozytywnie wpływa na wiele dziedzin działania firmy. Przede wszystkim wskazuje się tutaj na opracowanie przejrzystych systemów awansu oraz wynagrodzeń.

Dodatkowo 1/3 firm zauważa, że to dzięki młodemu pokoleniu pracowników zaszły zmiany właśnie w zakresie relacji między pracownikami a przełożonymi. Cele i komunikacja ich stała się bardziej przejrzysta, co może przekładać się na lepszą realizację tychże. Co więcej, Zetki dość otwarcie zdają się podchodzić do współpracy międzypokoleniowej.

57% Zetek, które wzięły udział w badaniu, dostrzega i ceni działania pracodawców na rzecz tworzenia wielopokoleniowych zespołów. Chodzi przede wszystkim o umożliwienie czegoś niezwykle istotnego w każdym miejscu pracy, czyli wiedzy i umiejętności. To właśnie połączenie energii młodych i doświadczenie i umiejętności młodych mogą być niezwykle korzystne dla wielu firm.

Wychodzi więc na to, że demonizacja pokolenia Zet przez pewne grupy i media głównego nurtu może znacząco różnić się od rzeczywistości. Trzeba brać pod uwagę, że nie należy generalizować takich kwestii i zawsze brać poprawkę na specyficzne sytuacje.