Niemiecka sieć Listmann, znana z bogatej oferty artykułów artystycznych i rzemieślniczych, zdecydowała o zamknięciu wszystkich swoich placówek. Decyzja kończy trwającą 136 lat historię firmy. Sklepy w Moguncji, Wiesbaden i Koblencji zakończą działalność z końcem roku. Punkt w Akwizgranie przejmie inne przedsiębiorstwo. Z powodu likwidacji pracę straci około 115 pracowników firmy.

Dyrektor tłumaczy. Decydują koszty i brak następcy

Jak wyjaśnił 64-letni dyrektor zarządzający Listmann, kluczowym powodem zamknięcia jest brak osoby chętnej do kontynuowania rodzinnego biznesu. Synowie dyrektora wybrali inne ścieżki kariery, a on sam nie zdołał sprzedać firmy. Dyrektor uważa, że potencjalnych nabywców odstraszyła ogromna i skomplikowana logistycznie oferta – sieć oferowała około 85 tys. artykułów. Firmę obciążyły również rosnące koszty operacyjne, silna presja ze strony dużych sieci internetowych oraz zmieniające się nawyki zakupowe konsumentów.

Wyprzedaż końcowa. Zniżki nawet do 30 procent

W związku z planowanym zamknięciem sklepów, Listmann rozpoczęło 30 października wielką wyprzedaż towaru. Wszystkie produkty zostały przecenione o co najmniej 10 proc., a na niektóre z nich zastosowano zniżki sięgające nawet 30 proc. Klienci mają teraz ostatnią szansę na zakup artykułów z kultowej, zamykającej się sieci.