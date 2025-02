Każdy pracownik zatrudniony na podstawie umowy o pracę ma prawo do urlopu wypoczynkowego. Jego długość zależy od stażu pracy:

20 dni – dla pracowników ze stażem krótszym niż 10 lat,

– dla pracowników ze stażem krótszym niż 10 lat, 26 dni – dla pracowników ze stażem co najmniej 10 lat.

Urlop jest płatny i powinien być wykorzystany w naturze – nie można się go zrzec ani zamienić na pieniądze (chyba że przy zakończeniu pracy).

Urlop stażowy – ile dni wolnego dla pracowników?

Według projektu rządowego, o którym informuje portal infor.pl, urlop miałby się wydłużać wraz z doświadczeniem zawodowym:

30 dni – po 10 latach pracy,

35 dni – po 15 latach pracy,

40 dni – po 20 latach pracy.

To oznacza, że osoby z dłuższym stażem mogłyby cieszyć się nawet dwoma miesiącami płatnego urlopu rocznie.

Kiedy przysługuje urlop wypoczynkowy?

Nowo zatrudniony pracownik nabywa prawo do urlopu stopniowo – co miesiąc 1/12 rocznego wymiaru. W kolejnych latach ma już pełne prawo do urlopu z góry. Pracodawca musi udzielić urlopu w roku, w którym pracownik go nabył.

Pracownik może wnioskować o 4 dni urlopu na żądanie, które pracodawca powinien zaakceptować.

Co z urlopem zaległym?

Jeśli pracownik nie wykorzysta urlopu w danym roku, musi go odebrać do 30 września następnego roku.

Urlop a wymiar etatu

Pracownicy na część etatu mają urlop wyliczany proporcjonalnie, np.:

1/2 etatu – 10 lub 13 dni urlopu,

3/4 etatu – 15 lub 19 dni urlopu.

Dzień urlopu przelicza się na godziny – standardowo to 8 godzin, ale np. dla osób z niepełnosprawnością (7-godzinna norma) dzień urlopu wynosi 7 godzin.

Czy pracodawca może zmienić lub odwołać urlop?

Tak, w wyjątkowych sytuacjach, np.:

Choroba pracownika,

Powołanie na ćwiczenia wojskowe,

Nagła potrzeba w firmie – jeśli brak pracownika zakłóciłby jej działanie.

Pracodawca może także odwołać pracownika z urlopu, ale wtedy musi zwrócić koszty, np. za niewykorzystane wakacje.

Czy urlop stażowy wejdzie w życie?

Na razie trwają dyskusje i konsultacje. Ministerstwo Pracy nie podjęło jeszcze ostatecznej decyzji.