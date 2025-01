Związkowa Alternatywa wnosi o wprowadzenie do Kodeksu pracy przepisu gwarantującego pracownikom, którzy przepracowali w firmie co najmniej siedem lat, prawo do w pełni płatnego urlopu regeneracyjnego, przyznawanego automatycznie na ich wniosek.

3-miesięczny urlop regeneracyjny dla każdego pracownika

Zaproponowano, że trzy miesiące to optymalny okres na regenerację sił, ponieważ pozwala on na pełny wypoczynek bez znaczącego zakłócenia działalności podmiotu. Jak wynika z przedstawionych danych, Polacy są jednym z najbardziej przeciążonych zawodowo narodów w UE. Skutkuje to wysokim poziomem zmęczenia, stresu i wypaleniem zawodowym, co negatywnie wpływa na zdrowie obywateli. Autorzy oświadczenia podkreślają, że poprawa stanu zdrowia pracowników powinna być priorytetem dla polityki społecznej.

Jak mówią związkowcy, pracodawca powinien wypłacać pełne wynagrodzenie za czas trwania urlopu regeneracyjnego, który pracownik może uzyskać na własne żądanie. W przypadku nauczycieli, urlop ten służy przede wszystkim regeneracji zdrowia, np. po przebytej chorobie zawodowej, i może trwać nawet cały rok. Nie wymaga on dodatkowego uzasadnienia medycznego.

Ponadto pracownicy sektora publicznego mogliby skorzystać z szerszego zakresu uprawnień, w tym z urlopu regeneracyjnego, nawet po zmianie miejsca pracy. Celem tego rozwiązania jest zwiększenie atrakcyjności pracy w sektorze publicznym, szczególnie w obszarach takich jak pomoc społeczna.

Zdaniem związkowców, wprowadzenie urlopu regeneracyjnego oraz skrócenie tygodnia pracy miałoby pozytywny wpływ na zdrowie psychiczne i fizyczne pracowników, prowadząc do zwiększenia ich wydajności. Te zmiany przyniosłyby korzyści zarówno pracownikom, jak i pracodawcom oraz społeczeństwu jako całości.

Kto obecnie może skorzystać z urlopu regeneracyjnego?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, nauczyciele zatrudnieni w pełnym wymiarze godzin na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony mają prawo do urlopu regeneracyjnego po przepracowaniu co najmniej siedmiu lat. Warunkiem uzyskania tego przywileju jest wykonywanie pracy w wymiarze nie mniejszym niż połowa obowiązkowego wymiaru zajęć.

Decyzję o udzieleniu nauczycielowi urlopu podejmuje dyrektor szkoły. Urlop ten ma na celu umożliwienie nauczycielowi przeprowadzenia niezbędnego leczenia w przypadku chorób zawodowych lub takich, które powstały w związku z warunkami pracy. Może to obejmować zarówno leczenie szpitalne, jak i rehabilitację uzdrowiskową.

Związkowa Alternatywa

Związkowa Alternatywa, powstała w 2019 roku w bezpośrednim następstwie strajku w PLL LOT, to ogólnopolski związek zawodowy skupiający (dane z połowy 2024 roku) około 10 tysięcy członków z ponad 40 zakładów pracy.