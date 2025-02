Opieka nad noworodkiem to okres pełen wyjątkowych chwil, ale również wyzwań. Z tego powodu polskie prawo umożliwia skorzystanie z uzupełniającego urlopu macierzyńskiego, który pozwala rodzicom na dłuższą opiekę nad dzieckiem. Rozwiązanie to ma szczególne znaczenie w przypadku przedłużonej hospitalizacji malucha lub narodzin więcej niż jednego dziecka.

Uzupełniający urlop macierzyński. Komu przysługuje?

19 marca zacznie obowiązywać nowelizacja Kodeksu pracy, która przewiduje wydłużenie urlopu macierzyńskiego dla rodziców wcześniaków oraz dzieci wymagających hospitalizacji po narodzinach.

W ramach zmian do systemu prawnego zostaje wprowadzona nowa forma wsparcia – uzupełniający urlop macierzyński. Będzie on funkcjonować obok dotychczasowych rozwiązań, takich jak urlop macierzyński, urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlop ojcowski oraz urlop rodzicielski.

Dla kogo uzupełniający urlop macierzyński? Nowelizacja Kodeksu pracy przewiduje dodatkowy urlop dla rodziców:

dzieci urodzonych przedwcześnie, tj. przed 37. tygodniem ciąży;

noworodków wymagających hospitalizacji bezpośrednio po urodzeniu;

w przypadku urodzenia więcej niż jednego dziecka przy jednym porodzie (przy ustalaniu wymiaru uzupełniającego urlopu macierzyńskiego będzie uwzględniana waga dziecka o najniższej masie urodzeniowej oraz okres pobytu w szpitalu dziecka najdłużej hospitalizowanego).

Uzupełniający urlop macierzyński. Nawet 15 tygodni wolnego od pracy

Nowe przepisy określają zasady przyznawania uzupełniającego urlopu macierzyńskiego. Wymiar tego urlopu będzie ustalany na podstawie łącznego czasu pobytu dziecka w szpitalu do 8. lub 15. tygodnia po porodzie, w zależności od sytuacji. Jeśli hospitalizacja obejmie niepełny tydzień, zostanie on zaokrąglony w górę do pełnego tygodnia. Co istotne, regulacje uwzględniają również przerwy między kolejnymi pobytami dziecka w szpitalu.

Prawo do skorzystania z uzupełniającego urlopu macierzyńskiego będą mieli nie tylko biologiczni rodzice – matki i ojcowie – ale także opiekunowie prawni, rodzice zastępczy oraz adopcyjni.

Podczas korzystania z tego dodatkowego urlopu, rodzicom przysługiwać będzie zasiłek macierzyński w wysokości 100 proc. podstawy wymiaru.

Uzupełniający urlop macierzyński. Jak złożyć wniosek?

Aby otrzymać uzupełniający urlop macierzyński, należy złożyć odpowiedni wniosek co najmniej 21 dni przed zakończeniem podstawowego urlopu macierzyńskiego. Pracodawca jest zobowiązany do jego uwzględnienia.

Do wniosku trzeba dołączyć wymagane dokumenty, w tym zaświadczenie ze szpitala, w którym dziecko było hospitalizowane. Zaświadczenie powinno zawierać informacje o długości pobytu dziecka w szpitalu, potwierdzenie jego narodzin oraz wskazywać termin zakończenia podstawowego urlopu macierzyńskiego.

Niewykorzystany urlop przepada. Co warto wiedzieć?

Trzeba pamiętać, że niewykorzystany urlop przepada. Uzupełniający urlop macierzyński nie przechodzi na kolejne lata ani nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny. Ponadto nie można go dzielić na części ani przekazywać innemu rodzicowi. Warto wiedzieć także, że w okresie korzystania z uzupełniającego urlopu macierzyńskiego pracownik jest chroniony przed wypowiedzeniem umowy o pracę.