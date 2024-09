Zasiłek wyrównawczy przysługuje jedynie pracownikom ubezpieczonym, którzy doświadczyli zmniejszonej zdolności do pracy. Wypłacany jest w sytuacji, gdy wynagrodzenie pracownika spadło w wyniku uczestnictwa w rehabilitacji zawodowej, mającej na celu przystosowanie lub przyuczenie do nowej pracy.

Reklama

Zasiłki wyrównawcze – wypadkowy i chorobowy

Zasiłek wyrównawczy może być przyznany z różnych źródeł w zależności od przyczyny rehabilitacji. Jeśli rehabilitacja jest skutkiem wypadku przy pracy lub choroby zawodowej, zasiłek przysługuje z ubezpieczenia wypadkowego. W pozostałych przypadkach wypłacany jest z ubezpieczenia chorobowego.

Jak i gdzie odbywa się rehabilitacja zawodowa?

Rehabilitacja zawodowa może być realizowana w zakładach pracy, ośrodkach rehabilitacyjnych lub na specjalnie przystosowanych stanowiskach pracy. Prawo do zasiłku wyrównawczego powstaje w dniu rozpoczęcia rehabilitacji i trwa przez cały okres jej trwania, maksymalnie do 24 miesięcy.

Ograniczenia w przyznawaniu zasiłku wyrównawczego

Nie każdemu pracownikowi przysługuje prawo do zasiłku wyrównawczego. Osoby uprawnione do emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy czy nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego nie mają prawa do tego świadczenia. Ponadto, zasiłek nie przysługuje w przypadku choroby, opieki nad członkiem rodziny, urlopu macierzyńskiego lub innych nieobecności w pracy.

Kiedy ustaje prawo do zasiłku wyrównawczego?

Prawo do zasiłku wygasa wraz z zakończeniem rehabilitacji zawodowej, maksymalnie po 24 miesiącach. Zasiłek nie przysługuje także, jeśli rehabilitacja z powodu stanu zdrowia pracownika staje się niecelowa.

Wyjątki w przypadku zasiłku z ubezpieczenia wypadkowego

Reklama

Zasiłek wyrównawczy z ubezpieczenia wypadkowego nie przysługuje, jeśli pracownik przyczynił się do wypadku wskutek rażącego niedbalstwa, działania pod wpływem alkoholu lub substancjipsychoaktywnych. Odmowa poddania się badaniom na zawartość tych substancji również powoduje utratę prawa do świadczenia.

Jak oblicza się wysokość zasiłku wyrównawczego?

Zasiłek wyrównawczy stanowi różnicę między średnim wynagrodzeniem z ostatnich 12 miesięcy a wynagrodzeniem pracownika po obniżce wynikającej z rehabilitacji. Jeżeli pracownik był nieobecny z usprawiedliwionych przyczyn, wysokość zasiłku pomniejsza się proporcjonalnie o dni tej nieobecności. Pracownicy zatrudnieni na pełen etat nie mogą otrzymać zasiłku niższego od minimalnego wynagrodzenia, po odjęciu składek na ubezpieczenia społeczne.