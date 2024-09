W roku szkolnym 2024/2025 rodzice mogą ubiegać się o różne formy wsparcia finansowego, które pomogą pokryć koszty związane z edukacją i opieką nad dziećmi. Dostępne świadczenia obejmują m.in. program "Rodzina 800+", jednorazowe świadczenie "Dobry Start" oraz dodatki do zasiłku rodzinnego. Wsparcie jest zróżnicowane i uzależnione od indywidualnej sytuacji rodziny, a niektóre świadczenia mogą być ograniczone kryterium dochodowym.

Reklama

300 zł na początek roku szkolnego

"Dobry start" to jednorazowe świadczenie w wysokości 300 zł, wypłacane raz w roku na każde dziecko uczące się w szkole do 20. roku życia (lub do 24. roku życia w przypadku dzieci niepełnosprawnych). Świadczenie to ma pomóc rodzicom w pokryciu kosztów związanych z rozpoczęciem roku szkolnego. Wnioski należy składać online do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych do 30 listopada 2024 r.

Reklama

800 zł na każde dziecko bez względu na dochód

Program "Rodzina 800 plus" zapewnia rodzicom świadczenie wychowawcze w wysokości 800 zł miesięcznie na każde dziecko do 18. roku życia, niezależnie od dochodów. Od stycznia 2024 roku ZUS obsługuje wnioski o przyznanie tego świadczenia, które można składać jedynie drogą elektroniczną. Program ma wspierać rodziny w pokrywaniu kosztów wychowywania dzieci.

100 zł dodatku z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego

Dodatek ten przysługuje raz w roku i wynosi 100 zł na każde dziecko. Dodatek do zasiłku rodzinnego pomaga pokryć koszty związane z rozpoczęciem roku szkolnego lub przedszkolnego przygotowania dziecka. Dodatek może być przyznany także osobie uczącej się, która samodzielnie pokrywa wydatki na naukę. Wniosek o wypłatę należy złożyć do końca okresu zasiłkowego, w którym rozpoczęto rok szkolny. Jeśli wniosek zostanie złożony po terminie, organ go nie rozpatrzy.

113 zł dodatku z tytułu nauki poza miejscem zamieszkania

Ten dodatek wspiera rodziny dzieci uczących się w szkole poza miejscem zamieszkania. Rodzice dzieci uczących się w szkole ponadpodstawowej lub artystycznej, albo dzieci niepełnosprawnych w szkole podstawowej, mogą otrzymać 113 zł miesięcznie na dziecko. W przypadku dojazdów do szkoły ponadpodstawowej, rodzice mogą otrzymać 69 zł miesięcznie. Dodatek jest wypłacany przez 10 miesięcy w roku szkolnym – od września do czerwca.

193 zł dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka

Dodatek ten wynosi 193 zł miesięcznie na dziecko, jednak maksymalnie 386 zł na wszystkie dzieci w rodzinie. W przypadku dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności, kwota dodatku zwiększa się o 80 zł, ale nie więcej niż 160 zł na wszystkie dzieci. Wsparcie przysługuje samotnie wychowującym rodzicom, jeśli alimenty na dziecko nie zostały zasądzone, ponieważ drugi z rodziców nie żyje, jest nieznany lub powództwo o alimenty zostało oddalone. Dodatek mogą również otrzymać osoby pełnoletnie, uczące się, które nie mają rodziców.