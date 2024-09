Zasiłek opiekuńczy to wsparcie finansowe dla osób zmuszonych do przerwania pracy w celu opieki nad dzieckiem lub innym chorym członkiem rodziny. Kto może otrzymać zasiłek opiekuńczy? Ile wynosi zasiłek opiekuńczy w 2024 i czy świadczenie to będzie podwyższone w 2025 roku?