Zasiłek pogrzebowy to jednorazowa wypłata przyznawana na pokrycie kosztów pochówku.Jego stała wysokość, ustalona na poziomie 4 tys. zł, nie zmieniła się od 2011 roku. Rząd planuje znacząco zwiększyć wysokość świadczenia, podnosząc je nawet do 7 tys. złotych. Jak poinformował wiceminister rodziny Sebastian Gajewski w połowie sierpnia, projekt ustawy, który przeszedł już etap konsultacji społecznych, wkrótce trafi pod obrady Komitetu Stałego Rady Ministrów.

Chcielibyśmy zakończyć rządowy proces legislacyjny w ciągu kilku najbliższych tygodni. Myślę, że datą realną, w której projekt mógłby opuścić rząd, jest wrzesień tego roku. Bardzo chcielibyśmy, aby te nowe zasady dotyczące zasiłku pogrzebowego (...) weszły w życie w przyszłym roku - powiedział Sebastian Gajewski.

Podkreślił jednocześnie, że wysokość świadczenia nie została jeszcze ostatecznie ustalona.

Podwyżka zasiłku pogrzebowego

Kilka dni wcześniej minister finansów Andrzej Domański, wypowiadając się w programie Polsat News, zaproponował podwyższenie zasiłku pogrzebowego do kwoty przekraczającej 6450 złotych. Odnosząc się do pytania o ewentualną waloryzację tego świadczenia, minister wyraził opinię, że nie jest ona konieczna. Wiceminister rodziny zaznaczył, że zaproponowane podwyższenie zasiłku do 7 tysięcy złotych jest odpowiedzią na istniejące potrzeby społeczne.

Wiceminister Gajewski z kolei podkreślił, że propozycja podwyższenia zasiłku pogrzebowego do 7 tys. złotych jest rezultatem dogłębnych analiz ekonomicznych, które uwzględniają różnice w kosztach pogrzebu w poszczególnych regionach kraju. Zwrócił uwagę na znaczne dysproporcje cenowe, zwłaszcza między dużymi miastami, takimi jak Warszawa, a obszarami wiejskimi. Zaznaczył, że obecna kwota zasiłku jest niewystarczająca, aby pokryć nawet minimalne koszty związane z pochówkiem. Zauważył również, że koszty pogrzebu w Warszawie są znacznie wyższe niż np. na Podkarpaciu. Tym samym podkreślił, że obecny zasiłek pogrzebowy w wysokości 4 tys. złotych jest niewystarczający na pokrycie kosztów pochówku.

Zasiłek pogrzebowy a koszty pogrzebu

Czy to będzie 7 tys. zł? Taką decyzję będziemy podejmować na Komitecie Stałym (Rady Ministrów) i na Radzie Ministrów. Nie ukrywam, że w ministerstwie jesteśmy bardzo przywiązani do kwoty 7 tysięcy - podkreślił Gajewski.

Zwrócił uwagę na fakt, że zasiłek pogrzebowy stanowi jedyne świadczenie w systemie emerytalno-rentowym, które nie jest objęte coroczną waloryzacją. Wiceminister zauważył, że kwota 4 tys. złotych na zasiłek pogrzebowy jest nieadekwatna do obecnych realiów rynkowych. Podkreślił, że w związku ze wzrostem cen usług pogrzebowych w ostatnich latach, dotychczasowa kwota zasiłku nie pozwala na pokrycie kosztów pochówku. Zaznaczył, że regularna waloryzacja zasiłku pogrzebowego jest niezbędna, aby zapobiec sytuacjom, w których rosnące koszty pogrzebu przekraczają jego wysokość.

Waloryzacja związana ze wzrostem cen usług pogrzebowych

Wiceminister przyznał, że możliwa jest dyskusja na temat szczegółowego mechanizmu waloryzacji zasiłku pogrzebowego. Jednak wyraźnie podkreślił, że waloryzacja musi być ściśle związana ze wzrostem cen usług pogrzebowych, ponieważ zasiłek ten ma na celu pokrycie konkretnych wydatków. Zaznaczył, że regularna waloryzacja zasiłku pogrzebowego jest kluczowa, aby uniknąć konieczności powracania do tej kwestii w przyszłości.

Kto może ubiegać się o zasiłek pogrzebowy?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasiłek pogrzebowy w wysokości 4 tys. złotych przysługuje osobie, która poniosła koszty pochówku. Uprawnienie to obejmuje przede wszystkim najbliższą rodzinę zmarłego, czyli małżonka, rodziców, rodzeństwo, dzieci (w tym adoptowane), dziadków i wnuki. Dodatkowo zasiłek mogą otrzymać osoby ubezpieczone w ZUS, pobierające emeryturę lub rentę, a także pozostające w bliskim pokrewieństwie ze zmarłym.

Nie tylko członkowie rodziny zmarłego mają prawo do zwrotu kosztów pogrzebu. Również podmioty takie jak pracodawcy, instytucje kościelne, związki wyznaniowe oraz jednostki samorządowe mogą ubiegać się o zwrot poniesionych wydatków. Obecnie maksymalna kwota zwrotu wynosi 4 tys. złotych i jest ograniczona do faktycznie poniesionych kosztów. Świadczenie to może pokryć wydatki związane z pochówkiem, w tym transport zwłok, zakup trumny lub urny, odzież żałobną, opłaty cmentarne oraz inne koszty związane z organizacją ceremonii pogrzebowej.