W poniedziałek, 15 lipca br., w Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog", odbyło się posiedzenie plenarne Rady Dialogu Społecznego. Posiedzeniu przewodniczyła ministra rodziny, pracy i polityki społecznej, przewodnicząca Rady Dialogu Społecznego Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Udział w posiedzeniu RDS wzięli także m.in. szef MSWiA Tomasz Siemoniak, minister finansów Andrzej Domański, wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Sebastian Gajewski, Główny Inspektor Pracy Marcin Stanecki, a także wiceminister rozwoju i technologii Ignacy Niemczycki.

Reklama

Podczas poniedziałkowego spotkania Rada dyskutowała m.in. o założeniach projektu budżetu państwa i propozycji wzrostu wynagrodzeń w sferze budżetowej na 2025 r., propozycji wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej w 2025 r. a także zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent z FUS w 2025 r. Po zakończonej dyskusji dotyczącej wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej w 2025 r. szefowa resortu rodziny Agnieszka Dziemianowicz-Bąk poinformowała, że Radzie Dialogu Społecznego nie udało się wypracować porozumienia.

Co dalej z minimalnym wynagrodzeniem?

Ministra Agnieszka Dziemianowicz-Bąk zapowiedziała, że do 15 września br. rząd przedstawi ostateczne stanowisko ws. minimalnego wynagrodzenia w 2025 r. Nie może ono być niższe niż zaproponowana przez rząd wysokość minimalnego wynagrodzenia i wysokości minimalnej stawki godzinowej zaproponowanej podczas Rady Dialogu Społecznego.

Propozycja Rady Ministrów ws. minimalnego wynagrodzenia w 2025 r.

13 czerwca 2024r. Rada Ministrów przedstawiła swoje propozycje dotyczące minimalnego wynagrodzenia. Zaproponowano, aby od 1 stycznia 2025 r. minimalne wynagrodzenie wynosiło 4626 zł brutto, co będzie oznaczać wzrost o 326 zł ( 7,6 proc.) w stosunku do kwoty obowiązującej od 1 lipca. Proponowana przez rząd minimalna stawka godzinowa określona dla umów cywilnoprawnych od 1 stycznia 2025 r. wynosić ma 30,20 zł brutto, co będzie oznaczać wzrost o 2,10 zł ( 7 proc.) w stosunku do kwoty obowiązującej od 1 lipca. Ministerstwo rodziny, pracy i polityki społecznej szacuje, że w Polsce płacę minimalną będzie otrzymywać ponad 3,1 mln pracownic i pracowników.