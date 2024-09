Apel o wstrzymanie podwyżki pensji minimalnej

W liście do premiera PIH zwraca uwagę, że decyzja Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o podniesieniu pensji minimalnej do 4666 zł od 2025 roku będzie zbyt dużym obciążeniem dla MŚP. Polska Izba Handlu ostrzega, że przedsiębiorcy mogą nie sprostać temu wyzwaniu finansowemu. Z oceny skutków regulacji wynika, że koszt tej podwyżki wyniesie 11,8 mld zł dla małych i średnich firm oraz 3,15 mld zł dla dużych przedsiębiorstw.

Wysokie koszty pracy zniechęcą inwestorów

PIH podkreśla, że podniesienie pensji minimalnej do planowanego poziomu uczyni Polskę mniej atrakcyjną dla inwestorów. Głównym powodem mają być zbyt wysokie koszty pracy, które wpłyną negatywnie na konkurencyjność polskiej gospodarki. Dodatkowo, zdaniem Izby, podwyżka płacy minimalnej może przyczynić się do wzrostu inflacji, co dodatkowo obciąży przedsiębiorców.

Sklepy będą masowo się zamykać?

Polska Izba Handlu zwraca uwagę, że wynagrodzenia są jednym z największych kosztów dla przedsiębiorstw. W sektorze handlu, który już teraz boryka się z wieloma obciążeniami, takimi jak wdrożenie systemu kaucyjnego, podwyżka płacy minimalnej może prowadzić do masowego zamykania sklepów. PIH prognozuje, że wiele małych sklepów nie przetrwałoby tak dużego wzrostu kosztów pracy.

Sprzeciw dla planowanej podwyżki

PIH stanowczo sprzeciwia się planowanej podwyżce pensji minimalnej do 4666 zł brutto od 2025 roku. Izba przypomina, że od miesięcy alarmuje o negatywnych konsekwencjach znaczących wzrostów płac minimalnych dla sektora MŚP. Podkreśla, że dalsze podnoszenie wynagrodzeń w takim tempie może osłabić całą gospodarkę i doprowadzić do poważnych problemów finansowych wielu firm.