13 czerwca 2024r .Rada Ministrów przedstawiła swoje propozycje dotyczące minimalnego wynagrodzenia. Zaproponowano, aby od 1 stycznia 2025 r. minimalne wynagrodzenie wynosiło 4626 zł brutto, co będzie oznaczać wzrost o 326 zł ( 7,6 proc.) w stosunku do kwoty obowiązującej od 1 lipca. Proponowana przez rząd minimalna stawka godzinowa określona dla umów cywilnoprawnych od 1 stycznia 2025 r. wynosić ma 30,20 zł, co będzie oznaczać wzrost o 2,10 zł ( 7 proc.) w stosunku do kwoty obowiązującej od 1 lipca. Ministerstwo rodziny, pracy i polityki społecznej szacuje, że w Polsce płacę minimalną będzie otrzymywać ponad 3,1 mln pracownic i pracowników.

Reklama

Rada Dialogu Społecznego - ważne terminy

Rada Dialogu Społecznego po otrzymaniu propozycji i informacji uzgadnia wysokość minimalnego wynagrodzenia oraz ustala wysokość minimalnej stawki godzinowej w terminie 30 dni od dnia otrzymania propozycji i informacji. Na poniedziałek, 15 lipca zaplanowano posiedzenie Rady Dialogu Społecznego w tej sprawie.

Reklama

Co w przypadku braku wspólnego stanowiska?

Bardzo prawdopodobne, że podczas dzisiejszego spotkania Rady Dialogu Społecznego nie dojdzie do porozumienia. Jeśli strona rządowa nie dojdzie do porozumienia ze związkami zawodowymi oraz przedstawicielami pracodawców ws. ustalenia wysokości minimalnego wynagrodzenia na 2025 r., jej wysokość ustala Rada Ministrów. Ma ona czas na ustalenie minimalnego wynagrodzenia w drodze rozporządzenia do 15 września 2024 r.Nie może ona być niższa niż zaproponowana przez rząd wysokość minimalnego wynagrodzenia i wysokości minimalnej stawki godzinowej zaproponowanej podczas Rady Dialogu Społecznego.