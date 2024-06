Zgodnie z prawem pracodawca ma obowiązek zapewnienia swoim pracownikom profilaktycznej opieki zdrowotnej. W tym zakresie są nie tylko badania wstępne, okresowe i kontrolne, lecz także dofinansowanie okularów lub szkieł kontaktowych, które korygują wzrok. Osoba zatrudniona na etacie musi jednak potwierdzić wadę w badaniu u specjalisty. Nie każdy jednak otrzyma pieniądze na nowe oprawki.

Kto może mieć dofinansowane okulary i szkła korekcyjne?

Pracodawcy, którzy zatrudniają na etat, są zobowiązani do tego, aby zapewnić pracownikom pracującym przed monitorami ekranowymi okulary lub szkła kontaktowe. Osoba zatrudniona musi spędzać co najmniej 4 godziny przy komputerze. Mniejszy limit (3,5 godziny) dotyczy osób, których dobowa norma pracy jest niższa (np. niektóre osoby niepełnosprawne).

Co trzeba zrobić, żeby dostać dofinansowanie z pracy?

Pracownik musi przedstawić zaświadczenie od lekarza medycyny pracy, w którym będzie zaznaczona konieczność noszenia okularów bądź szkieł. O dofinansowanie szkieł kontaktowych i oprawek mogą także ubiegać się stażyści i praktykanci. Gdy wzrok pracownika się pogorszy, może on zawnioskować o wcześniejsze skierowanie na ponowne badania.

Po przedstawieniu faktury za zakup oprawek lub szkieł pracodawca przelewa na konto pracownika określoną sumę. Datę przelewu określa firmowy regulamin. Dodatkowo do zaświadczenia od lekarza i FV trzeba dołączyć także wypełniony wniosek o dofinansowanie.

Na jakie dofinansowanie mogą liczyć pracownicy?

Najczęściej kwota, na jaką można liczyć w zakładach pracy, to od 100 do nawet 450 zł. Wysokość takiej refundacji nie jest odgórnie ustalona przez prawo i to zakład pracy decyduje, w jakim stopniu wesprze swojego pracownika w zakupie szkieł czy oprawek. Zasady dofinansowań muszą być określone w zakładowym regulaminie.

Bardzo ważną informacją jest to, że pracodawca nie może ograniczać częstotliwości dokonywania refundacji zakupu okularów. To oznacza, że za każdym razem, gdy wada wzroku u danego pracownika ulegnie zmianie, zakład pracy powinien zapewnić nowe okulary lub szkła kontaktowe. Z drugiej strony – pracodawca nie jest zobligowany do tego, by refundować zakup okularów bądź szkieł, kiedy wada wzroku pozostała bez zmian, a pracownik wyłącznie chce odświeżyć swój look nowymi, modnymi okularami.