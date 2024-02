Jak podaje portal Bankier.pl, powołując się na Instytut Badawczy Randstad, w 2024 roku prawie połowa polskich firm chce zapłacić więcej o co najmniej 7 proc. swoim pracownikom. Co więcej, 3 proc. firm zakłada, że podwyżki te mogą wynieść od 16 do nawet 19 proc. Wyższe wynagrodzenia otrzymają głównie ludzie z konkretnych branż – sprawdź, czy pracujesz w jednej z nich.