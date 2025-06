Ceny ropy spadły, ale na stacjach jeszcze tego nie widać

Ostatnie dni czerwca przyniosły długo oczekiwaną zmianę na rynku paliw. Po zawarciu rozejmu między Izraelem a Iranem sytuacja w rejonie Cieśniny Ormuz ustabilizowała się, a ceny ropy na światowych rynkach zaczęły spadać. Sierpniowe kontrakty na ropę Brent utrzymują się obecnie na poziomie ok. 68,80 dolarów za baryłkę, czyli niemal 9 dolarów mniej niż tydzień wcześniej – wynika z danych firmy Reflex.

Mimo to, ceny detaliczne paliw w Polsce wciąż pozostają wysokie. Analitycy wskazują jednak, że od środy obserwujemy pierwsze spadki w hurcie, co może wkrótce przełożyć się na obniżki przy dystrybutorach.

Ile zapłacimy za paliwo na początku wakacji?

Z najnowszych prognoz Reflexu wynika, że już w najbliższych dniach ceny mogą spaść do poniższych poziomów:

Rodzaj paliwa Cena za litr (prognoza) Pb98 6,70–6,76 zł Pb95 5,95–6,01 zł Olej napędowy 6,05–6,12 zł LPG 2,77–2,81 zł

Co ciekawe, Pb95 i ON są obecnie tańsze niż rok temu – odpowiednio o 46 gr i 40 gr na litrze. Jedynie LPG kosztuje więcej niż w 2024 roku – o ok. 19 groszy.

Ceny wciąż wyższe niż hurt, ale to może się zmienić

Choć w hurcie ceny wyraźnie spadają, na stacjach detalicznych kierowcy jeszcze tego nie odczuli, zwłaszcza jeśli chodzi o benzynę Pb95 i olej napędowy. Wyjątkiem jest LPG, którego cena pozostaje względnie stabilna. Eksperci wskazują jednak, że jeśli na rynku międzynarodowym nie dojdzie do kolejnych zawirowań, to już w lipcu możemy zobaczyć promocyjne obniżki.

Nie bez znaczenia jest tu również zaplanowane na 6 lipca posiedzenie OPEC+, podczas którego może zapaść decyzja o zwiększeniu wydobycia. To z kolei mogłoby wpłynąć na dalszy spadek cen ropy i konsekwentnie – paliw w Polsce.

Co to oznacza dla kierowców?

Na progu wakacji, kiedy miliony Polaków planują wyjazdy, nawet niewielka zmiana cen paliw ma znaczenie. Spadki cen w hurcie to sygnał, że operatorzy stacji będą mieli pole manewru do wprowadzenia letnich promocji, co już wkrótce może się przełożyć na bardziej zauważalne oszczędności przy tankowaniu.