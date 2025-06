„To będzie pierwszy pilotaż skróconego czasu pracy w tej części Europy, pierwszy w naszym regionie, pierwszy na tak szeroką skalę pilotaż w Polsce. Chcemy zachęcać do skróconego czasu pracy, zachęcać do testowania rozwiązań w różnego typu organizacjach. W pilotażu będą mogli wziąć udział przedsiębiorcy, jednostki samorządowe, fundacje, stowarzyszenia, związki zawodowe – by każdy pracodawca mógł sprawdzić, co u niego działa” - mówiła jeszcze przy uruchamianiu przygotowań do programu minister pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk.

Kiedy będzie można złożyć wniosek o dofinansowanie?

Wniosek o dofinansowanie może złożyć każdy pracodawca. Dotyczy to zarówno podmiotów prywatnych, jak i publicznych. Składanie wniosków będzie możliwe w formie elektronicznej w terminie od 14 sierpnia 2025 r. do 15 września 2025 r.

Do 15 października 2025 roku nastąpi rozstrzygnięcie naboru oraz publikacja listy pracodawców, którzy zakwalifikowali się do pilotażu. Po opublikowaniu listy projektów pilotażowych rekomendowanych do realizacji nastąpi etap podpisywania umów. Lista projektów rekomendowanych do realizacji zostanie opublikowana nie później niż 15 października 2025 r.

Realizacja projektu pilotażowego rozpocznie się z chwilą zawarcia umowy. Będzie podzielona na trzy etapy:

I etap (od podpisania umowy do 31 grudnia 2025 r.) - przygotowanie do wprowadzenia skróconego czasu pracy;

II etap (od 1 stycznia 2026 r. do 31 grudnia 2026 r.) - testowanie wprowadzenia skróconego czasu pracy w środowisku pracy;

III etap (najpóźniej do 15 maja 2027 r.) - podsumowanie realizacji projektu pilotażowego. Do chwili zakończenia III etapu realizator projektu będzie musiał przekazać Ministrowi sprawozdanie końcowe oraz ankiety kwartalne pracodawcy i pracowników).

Jakiego dofinansowania mogą spodziewać się pracodawcy?

Z danych przedstawionych przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wynika, że maksymalna wartość wsparcia na jeden projekt pilotażowy to 1 milion złotych. Należy jednak podkreślić, że koszt projektu w przeliczeniu na jednego pracownika objętego pilotażem nie może przekroczyć 20 tysięcy złotych.

W ramach projektu pilotażowego finansowane mogą być:

koszty obsługi np. działania informacyjno-promocyjne, koszty związane z obsługą projektu, w tym: koordynowaniem, rekrutacją uczestników, monitorowaniem, oceną, rozliczaniem. Ważne! Koszty obsługi nie mogą przekroczyć 10% wartości złożonego projektu,

koszty merytoryczne np. badania, analizy czy ekspertyzy dotyczące sposobu wdrożenia skróconego czasu pracy i oczekiwań pracowników oraz realizatora w tym zakresie, szkolenia dla pracowników związane z testowanym rozwiązaniem, finansowanie optymalizacji i automatyzacji procesów kluczowych dla możliwości skracania czasu pracy czy dofinansowanie wynagrodzeń pracowników objętych pilotażem.

Warto zauważyć, że krótszy czas pracy to rozwiązanie, które zyskuje na popularności nie tylko w Polsce, ale również w całej Europie. Z analiz wynika, że skrócony czas pracy przynosi liczne korzyści zarówno pracownikom, jak i pracodawcom. Jak podkreśla Minister Dziemianowicz-Bąk „program ma naprawdę szansę zmienić dotychczasowe podejście do organizacji pracy w Polsce, przy jednoczesnym zachowaniu wynagrodzeń na dotychczasowym poziomie”.