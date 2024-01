Zwolnienie lekarskie na chore dziecko. Najważniejszy warunek

Warto wiedzieć, że matka, ojciec lub opiekunowie prawni dziecka mają możliwość skorzystania ze zwolnienia lekarskiego, kiedy ich dziecko jest chore. Zwolnienie wystawia lekarz, podobnie jak zwolnienie L4. Warunkiem koniecznym, by je otrzymać, jest podleganie pod ubezpieczenie chorobowe. Dzięki odprowadzanym na nie składkom rodzic może otrzymać zasiłek opiekuńczy na czas nieobecności w pracy.

Zwolnienie lekarskie dla obojga rodziców

Na zwolnieniu na dziecko może przebywać tylko jeden z rodziców lub opiekunów dziecka. Jednak pojawia się też wyjątek w sytuacji, gdy w rodzinie jest co najmniej dwoje dzieci i jedno z nich jest hospitalizowane, podczas gdy drugie potrzebuje opieki w domu. Wtedy, jeżeli jeden z rodziców musi być obecny w szpitalu z dzieckiem, drugi rodzic ma możliwość opiekowania się drugim dzieckiem w domu i obydwoje mogą korzystać z L4.

Zwolnienie lekarskie na dziecko – ile dni wolnych?

Długość zwolnienia lekarskiego na opiekę nad dzieckiem jest ściśle powiązana z wiekiem dziecka. Rodzice dzieci do 14. roku życia mają prawo do korzystania z 60 dni zwolnienia w ciągu każdego roku kalendarzowego. Gdy dziecko przekroczy wiek 14 lat, czas zwolnienia, na który może liczyć rodzic, skraca się do 14 dni w roku. Inaczej przedstawia się sytuacja w przypadku opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi po 14. roku życia, które jeszcze nie są pełnoletnie. Wtedy rodzicom przysługuje 30 dni zwolnienia w roku.

Zasiłek opiekuńczy na chore dziecko

Osoba, która jest ubezpieczona na wypadek choroby i która uzyskała zwolnienie lekarskie ze względu na opiekę nad chorym dzieckiem, ma prawo do zasiłku opiekuńczego. Istotnym warunkiem by go otrzymać jest brak innej osoby, która mogłaby przejąć opiekę nad dzieckiem w tym okresie. Zasiłek opiekuńczy na dziecko wynosi 80 proc. wynagrodzenia naliczanego od podstawy wynagrodzenia zasadniczego w przypadku zatrudnienia na umowę o pracę.

Jak ubiegać się o zasiłek opiekuńczy?

Aby uzyskać zasiłek opiekuńczy konieczne jest złożenie przez pracodawcę w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych formularza ZUS Z-3 będącego zaświadczeniem płatnika składek. Pracownik ma również możliwość samodzielnego złożenia wniosku Z-15a do ZUS. Wniosek ten powinien zawierać szczegółowe informacje o okresie, na który wnioskowane jest świadczenie, dane dotyczące dziecka, a także oświadczenie o braku innej osoby w rodzinie, która mogłaby przejąć opiekę.