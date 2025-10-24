Dodatek za wieloletnią pracę to jedna ze składowych wynagrodzenia przysługującego pracownikom zatrudnionym w sektorze publicznym. Stanowi on formę uznania za długoletnią pracę i doświadczenie zawodowe, które pracownik zdobywa w trakcie swojej kariery. Otrzymują go między innymi urzędnicy państwowi, nauczyciele, pracownicy samorządowi oraz członkowie korpusu służby cywilnej. Wysokość dodatku uzależniona jest od długości stażu pracy i najczęściej stanowi określony procent miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego. W niniejszym artykule przedstawiamy:

podstawy prawne przyznawania dodatku za wieloletnią pracę,

aktualne stawki i zasady jego naliczania,

sposób obliczania wysokości świadczenia w zależności od długości zatrudnienia,

grupy zawodowe objęte prawem do dodatku,

planowane zmiany, które wejdą w życie w 2026 roku i wpłyną na zasady ustalania stażu pracy oraz wysokość dodatku.

Choć dodatek za wieloletnią pracę nie jest bezpośrednio ujęty w Kodeksie pracy, jego przyznawanie wynika z przepisów zawartych w ustawach branżowych i rozporządzeniach regulujących zatrudnienie w różnych sektorach publicznych. Zasady jej wypłaty określają m.in.:

ustawa o pracownikach samorządowych,

Karta Nauczyciela,

ustawa o służbie cywilnej,

ustawa o pracownikach urzędów państwowych,

akty dotyczące funkcjonariuszy służb mundurowych.

To właśnie te dokumenty precyzują, kto może otrzymać nagrodę jubileuszową, po jakim okresie zatrudnienia oraz w jaki sposób ustalana jest jej wysokość i zasady naliczania.

Dodatek za wieloletnią pracę przysługuje jedynie określonym grupom zawodowym, których zasady wynagrodzenia zostały uregulowane w odrębnych ustawach i aktach prawnych. Najczęściej dotyczy on osób zatrudnionych w sektorze publicznym, czyli w tzw. sferze budżetowej. Zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawo do dodatku za wieloletnią pracę przysługuje m.in.:

pracownikom samorządowym,

nauczycielom,

członkom korpusu służby cywilnej,

personelowi medycznemu,

pracownikom urzędów skarbowych,

górnikom,

bibliotekarzom,

pracownikom instytucji kultury.

Wysokość dodatku za wieloletnią pracę uzależniona jest od długości stażu pracy i stanowi określony procent miesięcznego wynagrodzenia przysługującego pracownikowi w dniu uzyskania prawa do tego świadczenia. Konkretne kwoty i progi procentowe są zróżnicowane w zależności od przepisów dotyczących poszczególnych grup zawodowych. Zazwyczaj jednak stosuje się jednolity, powszechnie obowiązujący system ustalania wysokości nagrody w zależności od długości zatrudnienia, zgodnie z którym dodatek za wieloletnią pracę przysługuje po 5 latach pracy w wysokości wynoszącej 5% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego. Dodatek ten wzrasta o 1% za każdy dalszy rok pracy aż do osiągnięcia 20 % miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego.

Przykładowo, urzędnik, którego miesięczne wynagrodzenie zasadnicze wynosi 5000 zł brutto, otrzyma dodatek za wieloletnią pracę w wysokości:

Staż pracy Wysokość dodatku za wieloletnią pracę 5 lat 250 zł 6 lat 300 zł 7 lat 350 zł 8 lat 400 zł 9 lat 450 zł 10 lat 500 zł 11 lat 550 zł 12 lat 600 zł 13 lat 650 zł 14 lat 700 zł 15 lat 750 zł 16 lat 800 zł 17 lat 850 zł 18 lat 900 zł 19 lat 950 zł 20 lat 1000 zł

Nieco inaczej kształtują się zasady przyznawania dodatku za wieloletnią pracę nauczycielom. W ich przypadku dodatek za wysługę lat przysługuje w wysokości 1% wynagrodzenia zasadniczego za każdy rok pracy, wypłacany w okresach miesięcznych poczynając od czwartego roku pracy, z tym że dodatek ten nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia zasadniczego.

Ważne Wysokość oraz zasady przyznawania dodatku za wieloletnią pracę mogą różnić się w zależności od grupy zawodowej i obowiązujących przepisów branżowych.

Okresy wpływające na wysokość do dodatku za wieloletnią pracę w 2025 roku

W 2025 roku, podobnie jak w latach poprzednich, przy obliczaniu stażu pracy uprawniającego do dodatku za wieloletnią pracę uwzględnia się nie tylko bieżące zatrudnienie, lecz także wcześniejsze okresy pracy oraz inne sytuacje uznawane przez przepisy za równoważne z zatrudnieniem.

Do stażu pracy, od którego zależy wysokość dodatku za wieloletnią pracę, zalicza się między innymi:

wszystkie zakończone stosunki pracy, niezależnie od pracodawcy,

okres prowadzenia własnego gospodarstwa rolnego lub pracy w gospodarstwie współmałżonka,

czas pobierania zasiłku dla bezrobotnych,

okres przebywania na urlopie wychowawczym.

Natomiast do stażu pracy nie wlicza się:

okresów prowadzenia działalności gospodarczej,

pracy wykonywanej na podstawie umów cywilnoprawnych, takich jak umowa zlecenie czy umowa o dzieło.

Przykład 1 Pani Wioleta była zatrudniona w firmie X na podstawie umowy o pracę przez 5 lat. Od 5 lat pracuje na stanowisku specjalisty w urzędzie miasta. Pani Anicie przysługuje dodatek za wieloletnią pracę w wysokości 10% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego, ponieważ okresy zatrudnienia sumują się.

Przykład 2 Pani Wioleta przez 5 lat prowadziła jednoosobową działalność gospodarczą. Od 5 lat pracuje na stanowisku specjalisty w urzędzie miasta. Pani Anicie przysługuje dodatek za wieloletnią pracę w wysokości 5% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego, ponieważ jednoosobowa działalność gospodarcza nie jest wliczana do stażu pracy.

Co się zmieni w naliczaniu dodatku za wieloletnią pracę od 1 stycznia 2026 roku?

Zgodnie z nowelizacją Kodeksu pracy, którą 15 października 2025 roku podpisał prezydent Karol Nawrocki, do stażu pracy wpływającego m.in. na wysokość dodatku za wieloletnią pracę włączone zostaną nowe formy aktywności zawodowej. Zmiana ta oznacza odejście od dotychczasowego, ograniczonego podejścia do pojęcia zatrudnienia i wprowadzenie bardziej sprawiedliwego systemu jego naliczania.

Nowe regulacje obejmą między innymi:

prowadzenie działalności gospodarczej – okres samozatrudnienia będzie wliczany do stażu pracy, co poprawi sytuację osób prowadzących własne firmy,

współpracę z przedsiębiorstwami – lata współpracy z firmami na zasadach innych niż umowa o pracę (np. jako kontraktor) zostaną uwzględnione,

umowy cywilnoprawne – praca wykonywana na podstawie umowy zlecenia, o świadczenie usług lub agencyjnej będzie zaliczana do stażu,

zawieszenie działalności gospodarczej w celu opieki nad dzieckiem – okres przerwy w prowadzeniu firmy z powodów rodzinnych zostanie uznany,

członkostwo w spółdzielniach produkcyjnych – czas pracy w rolniczych spółdzielniach produkcyjnych lub spółdzielniach kółek rolniczych będzie wliczany do stażu,

pracę zarobkową za granicą – udokumentowane zatrudnienie poza granicami kraju, nawet jeśli nie miało formy umowy o pracę, zostanie uwzględnione przy obliczaniu stażu urlopowego.

Zmiany w naliczaniu dodatku za wieloletnią pracę w 2026 roku w praktyce

Jak wspomniane zmiany wpłyną na praktyczne zasady naliczania dodatku za wieloletnią pracę? Od 1 stycznia 2026 roku pani Wioleta z wcześniejszego przykładu, która przez 5 lat prowadziła jednoosobową działalność gospodarczą, a następne 5 lat była zatrudniona na etacie w urzędzie miasta jako specjalistka, po 5 latach pracy w administracji uzyska prawo do dodatku za wieloletnią pracę w wysokości 10% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego. Dzieje się tak dlatego, że okres prowadzenia działalności gospodarczej, podobnie jak zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, będzie zaliczany do całkowitego stażu pracy.

Ważne W przypadku nakładania się okresów umowy zlecenie na okres umowy o pracę, do okresu zatrudnienia wlicza się jeden z tych okresów.

