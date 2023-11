Które godziny zaliczają się do pracy nocnej?

Praca w porze nocnej oznacza nieco szerszy zakres godzinowy niż mogłoby się wydawać. W pojęciu tym mieści się 10 godzin, od godz. 21 do 7 rano. Oznacza to, że do pracy nocnej można zaliczyć również pozostanie na stanowisku do godz. 22, lub rozpoczęcie zmiany o 6 rano. Każda godzina przepracowana między 21 a 7 rano liczy się jako godzina pracy nocnej, za którą przysługuje dodatek. Mogą go otrzymać zatrudnieni na podstawie umowy o pracę.

Wysokość dodatku za pracę w porze nocnej. Zmiany od stycznia 2024

Dodatek za pracę w porze nocnej wynosi 20 proc. minimalnej stawki godzinowej. Od stycznia 2024 roku płaca minimalna wzrośnie z 3600 brutto do 4242 zł brutto. Wraz z płacą minimalną wzrośnie również wysokość dodatku za pracę w nocy.

Aby obliczyć minimalną stawkę za godzinę pracy należy podzielić wysokość płacy minimalnej przez liczbę godzin przepracowanych w danym miesiącu. Przykładowo w styczniu, lutym, marcu i kwietniu będzie 21 dni pracujących, czyli 168 godzin. Zatem od stycznia 2024 minimalna stawka za godzinę pracy będzie wynosić 25,25 zł. Zatem dodatek za pracę w porze nocnej wyniesie 5,05 zł za godzinę. W maju i czerwcu będzie 20 dni pracujących, czyli 160 godzin pracy. Stawka godzinowa wyniesie więc 25,51 zł/h, a dodatek za pracę 5,30 zł/h.

Osoba mająca wyłącznie nocne zmiany w styczniu mogłaby liczyć na 848,04 zł dodatkowego wynagrodzenia (5,05 zł x 168 godz.). Przy zarobkach w wysokości płacy minimalnej od stycznia 2024 roku może otrzymać łącznie 5090 zł brutto.

Wysokość dodatku za pracę w porze nocnej od lipca 2024

Od lipca 2024 roku płaca minimalna wzrośnie do 4300 zł brutto.Dodatek za pracę w porze nocnej również będzie więc nieco wyższy. Wyniesie średnio 5,30 zł/h. Ponieważ jednak w drugiej połowie roku w poszczególnych miesiącach będzie różna liczba dni pracujących, zmieniać się będzie również minimalna stawka godzinowa.

Przykładowo w lipcu będą aż 23 dni pracujące, czyli 184 godziny pracy. Stawka godzinowa wyniesie 23,37 zł, a dodatek za pracę w nocy 4,67 zł/h. Z kolei w listopadzie będzie zaledwie 19 dni pracujących, czyli 152 godziny pracy. Minimalna stawka godzinowa wyniesie tym samym 28,29 zł, a dodatek za pracę w nocy 5,66 zł/h.