Nagroda jubileuszowa to jedno z najbardziej charakterystycznych świadczeń dla pracowników sfery budżetowej. Przysługuje m.in. urzędnikom państwowym, członkom korpusu służby cywilnej oraz pracownikom samorządowym. Jej wysokość uzależniona jest zarówno od stażu pracy, jak i od miesięcznego wynagrodzenia osoby uprawnionej. W artykule wyjaśniamy:

na jakiej podstawie wypłacana jest nagroda jubileuszowa;

ile wynosi;

co wpływa na jej wysokość;

kto może otrzymać to dodatkowe wynagrodzenie;

jak zmienią się zasady przyznawania nagrody jubileuszowej w 2026 roku.

Nagroda jubileuszowa w budżetówce. Podstawa prawna

Nagroda jubileuszowa nie jest bezpośrednio opisana w Kodeksie pracy, jednak jej przyznawanie opiera się na zapisach zawartych w wielu ustawach branżowych i aktach wykonawczych. Najczęściej podstawę do wypłaty tego świadczenia stanowią m.in.:

ustawa o pracownikach samorządowych,

Karta Nauczyciela,

ustawa o służbie cywilnej,

ustawa o pracownikach urzędów państwowych,

przepisy regulujące funkcjonowanie służb mundurowych.

Komu przysługuje nagroda jubileuszowa?

Nagroda jubileuszowa nie przysługuje wszystkim pracownikom, a jedynie wybranym grupom zawodowym, wskazanym w odrębnych ustawach i przepisach. Najczęściej prawo do nagrody jubileuszowej mają osoby zatrudnione w szeroko rozumianej sferze budżetowej. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, nagroda ta przysługuje m.in.:

nauczycielom,

pracownikom samorządowym,

pracownikom służby cywilnej,

pracownikom służby zdrowia,

pracownikom urzędów skarbowych,

górnikom,

pracownikom bibliotek,

pracownikom instytucji kultury.

Ile wynosi nagroda jubileuszowa w 2025 roku?

Kwota nagrody jubileuszowej uzależniona jest od długości zatrudnienia i wyrażana jako procent miesięcznego wynagrodzenia należnego pracownikowi w dniu uzyskania prawa do świadczenia. Dokładne wartości i progi procentowe mogą się różnić w zależności od regulacji prawnych obowiązujących w poszczególnych grupach zawodowych, jednak najczęściej spotykany i najbardziej powszechnie przyjmowany jest następujący model:

po 20 latach pracy 75% wynagrodzenia miesięcznego po 25 latach pracy 100% wynagrodzenia miesięcznego po 30 latach pracy 150% wynagrodzenia miesięcznego po 35 latach pracy 200% wynagrodzenia miesięcznego po 40 latach pracy 300% wynagrodzenia miesięcznego po 45 latach pracy 400% wynagrodzenia miesięcznego

Nagroda jubileuszowa dla nauczycieli w 2025 roku

Nieco inaczej wygląda sytuacja w przypadku nauczycieli. W ich przypadku obowiązujące stawki są niższe niż w przypadku pozostałych pracowników państwowej strefy budżetowej. Zgodnie z zapisami w Karcie nauczyciela nagroda jubileuszowa wynosi:

po 20 latach pracy 75% wynagrodzenia miesięcznego po 25 latach pracy 100% wynagrodzenia miesięcznego po 30 latach pracy 150% wynagrodzenia miesięcznego po 35 latach pracy 200% wynagrodzenia miesięcznego po 40 latach pracy 250% wynagrodzenia miesięcznego

Zmiany w nagrodzie jubileuszowej nauczycieli w 2026 roku

25 lipca 2025 roku Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy – Karta nauczyciela. Jedną ze zmian jest wzrost wysokości nagrody jubileuszowej dla nauczycieli po 30 latach pracy do 300% wynagrodzenia miesięcznego oraz wprowadzenie nagrody po 45 latach pracy, tak jak ma to miejsce w przypadku pracowników samorządowych, pracowników służby cywilnej czy urzędników państwowych. Nowe zasady przyznawania nagród jubileuszowych dla nauczycieli mają zacząć obowiązywać z dniem 1 stycznia 2026 roku.

Jak ustalić podstawę nagrody jubileuszowej?

Podstawą do ustalania wysokości nagrody jubileuszowej jest wynagrodzenie należne pracownikowi w dniu nabycia prawa do nagrody, chyba że korzystniejsze będzie to przysługujące w dniu jej wypłaty.

Do podstawy nagrody jubileuszowej wlicza się:

stałe składniki wynagrodzenia określone w stawce miesięcznej, w wysokości należnej w miesiącu nabycia prawa do nagrody;

określone w stawce miesięcznej, w wysokości należnej w miesiącu nabycia prawa do nagrody; składniki zmienne przysługujące za okresy nie dłuższe niż miesiąc, w średniej wysokości wypłaconej w ciągu 3 miesięcy poprzedzających miesiąc nabycia prawa do nagrody (bez względu na to, za jaki okres zostały wypłacone);

przysługujące za okresy nie dłuższe niż miesiąc, w średniej wysokości wypłaconej w ciągu 3 miesięcy poprzedzających miesiąc nabycia prawa do nagrody (bez względu na to, za jaki okres zostały wypłacone); składniki za okresy dłuższe niż miesiąc (np. premie kwartalne, półroczne, roczne), w średniej wysokości z 12 miesięcy poprzedzających miesiąc nabycia prawa (również bez względu na okres, za jaki przysługują).

Nie uwzględnia się w podstawie nagrody m.in.:

wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy i inne usprawiedliwione nieobecności;

świadczeń pozapłacowych (np. bonów z ZFŚS);

premii uznaniowych bez charakteru roszczeniowego.

Okresy uprawniające do nagrody jubileuszowej w 2025 roku

W 2025 roku, tak jak w latach poprzednich, przy obliczaniu stażu pracy uprawniającego do nagrody jubileuszowej bierze się pod uwagę nie tylko obecne zatrudnienie, ale też zakończone okresy pracy oraz inne szczególne sytuacje, które podlegają wliczeniu do okresów zatrudnienia.

Do okresów wliczanych do stażu pracy, od którego zależy przyznanie nagrody jubileuszowej, należą m.in.:

wszystkie zakończone stosunki pracy (niezależnie od pracodawcy);

prowadzenie indywidualnego gospodarstwa rolnego lub praca w gospodarstwie należącym do współmałżonka;

pobieranie zasiłku dla bezrobotnych;

przebywanie na urlopie wychowawczym.

Ważne jest również to, czego się nie wlicza. Do stażu pracy nie są zaliczane:

okresy prowadzenia własnej działalności gospodarczej,

praca wykonywana na podstawie umów cywilnoprawnych (np. umowy zlecenia czy umowy o dzieło).

Przykład 1 Pani Katarzyna była zatrudniona w firmie X na podstawie umowy o pracę przez 10 lat. Od 10 lat pracuje na stanowisku specjalisty w urzędzie miasta. Po 10 latach pracy w urzędzie pani Katarzynie przysługuje nagroda jubileuszowa w wysokości 75% wynagrodzenia miesięcznego, ponieważ okresy zatrudnienia sumują się.

Przykład 2 Pani Katarzyna przez 10 lat prowadziła jednoosobową działalność gospodarczą. Od 10 lat pracuje na stanowisku specjalisty w urzędzie miasta. Po 10 latach pracy w urzędzie pani Katarzynie nie otrzyma nagrody jubileuszowej, ponieważ jednoosobowa działalność gospodarcza nie jest wliczana do stażu pracy.

Co się zmieni w nagrodach jubileuszowych od 1 stycznia 2026 roku?

Zgodnie z nowelizacją Kodeksu pracy, której projekt w maju 2025 roku został zaakceptowany przez Stały Komitet Rady Ministrów, do stażu pracy wpływającego na nagrodę jubileuszową będą doliczane nowe formy aktywności zawodowej. Dotychczas pomijane okresy mają zostać wreszcie uznane, co oznacza szersze podejście do pojęcia zatrudnienia i większą równość w naliczaniu „jubileuszówki”. Nowe regulacje obejmą między innymi:

prowadzenie działalności gospodarczej – lata przepracowane w ramach samozatrudnienia będą wliczane do stażu urlopowego, co oznacza znaczące zmiany dla byłych i obecnych przedsiębiorców;

– lata przepracowane w ramach samozatrudnienia będą wliczane do stażu urlopowego, co oznacza znaczące zmiany dla byłych i obecnych przedsiębiorców; współpraca z firmami – okresy współpracy z podmiotami gospodarczymi na zasadach innych niż stosunek pracy, np. jako kontraktor, również będą uwzględnione;

– okresy współpracy z podmiotami gospodarczymi na zasadach innych niż stosunek pracy, np. jako kontraktor, również będą uwzględnione; umowy cywilnoprawne – praca wykonywana w ramach umowy zlecenia, o świadczenie usług czy umowy agencyjnej zostanie zaliczona do stażu pracy;

– praca wykonywana w ramach umowy zlecenia, o świadczenie usług czy umowy agencyjnej zostanie zaliczona do stażu pracy; zawieszenie działalności w celu sprawowania opieki nad dzieckiem – czas, w którym przedsiębiorcy zawieszali działalność z powodów rodzinnych, także będzie brany pod uwagę;

– czas, w którym przedsiębiorcy zawieszali działalność z powodów rodzinnych, także będzie brany pod uwagę; członkostwo w spółdzielniach produkcyjnych – do stażu będą się wliczać również lata spędzone jako członek rolniczych spółdzielni produkcyjnych czy spółdzielni kółek rolniczych.

– do stażu będą się wliczać również lata spędzone jako członek rolniczych spółdzielni produkcyjnych czy spółdzielni kółek rolniczych. zarobkowanie za granicą – udokumentowana praca poza granicami Polski, nawet jeśli nie była zatrudnieniem w rozumieniu Kodeksu pracy, zostanie uwzględniona przy naliczaniu urlopu.

Zmiany w nagrodach jubileuszowych o 2026 roku w praktyce

Co oznaczają powyższe zmiany w kontekście nagród jubileuszowych w praktyce? Od 1 stycznia 2026 roku pani Katarzynie z wcześniejszych przykładów, która przez 10 lat prowadziła jednoosobową działalność gospodarczą, a od 10 jest zatrudniona na umowę o pracę na stanowisku specjalisty w urzędzie miasta, po 10 latach pracy w urzędzie również będzie przysługiwała nagroda jubileuszowa, ponieważ samozatrudnienie, podobnie ja umowa o pracę, będą się sumować z latami pracy w administracji publicznej.

Nagrody jubileuszowe będzie więc można otrzymać nawet po 10 latach pracy na etacie (i 10 latach pracy w innych formach zatrudnienia), a nie tak, jak do tej pory, wyłącznie po 20 latach na umowie o pracę.

Kiedy wypłaca się nagrodę jubileuszową?

Uprawnienie do otrzymania nagrody jubileuszowej przysługuje w dniu, w którym pracownik osiąga wymagany staż pracy, uprawniający do jej wypłaty. Zasady wypłaty nagrody jubileuszowej mogą się różnić w zależności od sytuacji pracownika, jednak najczęściej stosowane rozwiązania obejmują:

wypłatę w dniu uzyskania prawa do nagrody – to najczęściej stosowana praktyka,

przekazanie nagrody przy najbliższej wypłacie – jeśli moment nabycia prawa przypada pomiędzy standardowymi terminami wypłat,

wypłatę po zakończeniu dłuższej nieobecności – np. po powrocie z urlopu wychowawczego lub zwolnienia lekarskiego,

realizację wypłaty w szczególnych przypadkach – np. na pisemny wniosek pracownika lub po przedstawieniu dokumentów potwierdzających staż pracy zdobyty poza obecnym zakładem.

Czy pracownikom sektora prywatnego również przysługuje nagroda jubileuszowa?

W sektorze prywatnym nagroda jubileuszowa nie jest uregulowana prawnie, co oznacza, że nie stanowi obowiązkowego ani standardowego elementu wynagrodzenia. Jej wprowadzenie zależy wyłącznie od decyzji pracodawcy. Może zostać uwzględniona np. w regulaminie wynagradzania, zakładowym układzie zbiorowym pracy lub w indywidualnej umowie o pracę. Pracodawca ma pełną swobodę w kształtowaniu zasad jej przyznawania. Mogą one być wzorowane na rozwiązaniach obowiązujących w sferze publicznej, ale równie dobrze mogą przewidywać inne stawki, staże czy dodatkowe kryteria.

W praktyce jednak takie rozwiązania w firmach prywatnych są rzadkością. Prywatni przedsiębiorcy zazwyczaj kierują się innymi zasadami wynagradzania, bardziej elastycznymi i opartymi na wynikach niż na stażu pracy.