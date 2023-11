Czym jest ryczał energetyczny?

Ryczałt energetyczny to dodatek na prąd, gaz oraz energię cieplną, który jest przyznawany przez ZUS. Stanowi on uzupełnienie świadczenia emerytalnego, trafia więc do osób uprawnionych wraz z emeryturą. Ryczał nie ma stałej kwoty, gdyż podlega waloryzacji corocznie w marcu. Stanowi on pomoc seniorom w opłaceniu rachunków za energię.

Reklama

Dodatek na prąd i inne opłaty za energię jest przyznawany jedynie grupie seniorów. Nie mogą się więc starać o niego wszyscy. Co więcej, nawet jeśli senior otrzymuje więcej niż jedno świadczenie z ZUS-u, przysługuje mu jeden ryczał energetyczny. O dodatek na prąd mogą starać się:

Reklama

kombatanci i inne osoby uprawnione;

żołnierze zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudniani w kopalniach węgla, kamieniołomach oraz zakładach pozyskiwania rud uranowych i batalionach budowlanych;

wdowy i wdowcy – emeryci i renciści, pozostali po kombatantach i innych osobach uprawnionych;

wdowy po żołnierzach przymusowo zatrudnianych, pobierające emeryturę lub rentę.

Reklama

Jeżeli osoba uprawniona do pobierania ryczałtu energetycznego umrze, pieniądze te mogą zostać przekazywane wdowom lub wdowcom po nich. Dziedziczyć to świadczenie może jedynie mąż zmarłej lub żona zmarłego.

Ile wynosi ryczał energetyczny?

Kwota dodatku na prąd i inne rodzaje energii nie jest stała. W 2020 roku wynosiła 171,41 zł, w 2021 – 179,81 zł, a w 2022 – 192,58 zł. W bieżącym, 2023 roku nastąpiła znaczna podwyżka i od 1 marca ryczał energetyczny to 255,17 zł.

To, jak będzie się kształtowała wysokość dodatku po waloryzacji, ustalane jest przez Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Ogłasza on do 7. dnia roboczego lutego komunikat, w którym podaje kwotę ryczałtu, a obowiązuje ona od 1 marca. Komunikat publikowany jest w dzienniku urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski".

Aby otrzymać ryczałt energetyczny, należy złożyć do ZUS-u następujące dokumenty:

wniosek ZUS-ERK – o przyznanie ryczałtu energetycznego;

decyzję Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, która ma stwierdzać okresy działalności kombatanckiej lub represji w przypadku kombatantów i osób represjonowanych i potwierdzać uprawnienia jako członka rodziny po kombatancie w przypadku wdów i wdowców;

zaświadczenie Wojskowej Komendy Uzupełnień, które ma potwierdzać okres i rodzaj przymusowego zatrudnienia w ramach zastępczej służby wojskowej w przypadku żołnierzy przymusowo zatrudnionych;

zaświadczenie właściwego organu wojskowego w przypadku wdów po żołnierzach przymusowo zatrudnionych.

Na złożenie wniosku nie ma terminu, można to zrobić w każdym czasie.