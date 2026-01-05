Wprowadzenie przepisów zależy od tego, gdzie pracujesz. Państwo podzieliło ten proces na dwa etapy:

1 stycznia 2026 r. – nowe zasady muszą stosować jednostki sektora finansów publicznych (urzędy, szkoły, szpitale publiczne).

– nowe zasady muszą stosować jednostki sektora finansów publicznych (urzędy, szkoły, szpitale publiczne). 1 maja 2026 r. – przepisy obejmą wszystkich pozostałych pracodawców (firmy prywatne).

Co dokładnie doliczysz do stażu pracy?

Nowe przepisy pozwalają uznać okresy aktywności zawodowej, które do tej pory pomijano przy wyliczaniu stażu urlopowego. Do stażu doliczysz okresy, w których:

Prowadziłeś firmę (JDG) i opłacałeś składki emerytalne oraz rentowe.

Pracowałeś na umowie zlecenia, agencyjnej lub o świadczenie usług (pod warunkiem opłacania składek).

Korzystałeś z "ulgi na start" (pierwsze 6 miesięcy działalności bez składek społecznych).

Współpracowałeś z osobą prowadzącą firmę lub wykonującą zlecenie.

Opiekowałeś się dzieckiem w okresie zawieszenia firmy.

Pracowałeś za granicą na podstawie innej niż stosunek pracy.

ZUS nie wystawi zaświadczenia za okresy pracy na zleceniu podczas studiów (poniżej 26. roku życia), ponieważ od tych umów nie odprowadza się wtedy składek emerytalnych.

Jak uzyskać zaświadczenie z ZUS?

Aby Twój obecny szef doliczył Ci stare zlecenia lub lata na własnej działalności, musisz przedstawić dokument z ZUS. Zaloguj się do eZUS. Wniosek o symbolu USP złożysz wyłącznie drogą elektroniczną. ZUS sprawdzi dane. Urząd wystawi zaświadczenie na podstawie informacji zapisanych na Twoim koncie. Jeśli ZUS nie widzi Twoich składek, wyda decyzję odmowną. Wtedy możesz złożyć wniosek o postępowanie wyjaśniające (formularz POG) i dołączyć własne dowody (np. stare umowy).

Za okresy od 1 stycznia 1999 r. składasz wniosek USP (przez internet). Za okresy sprzed 1 stycznia 1999 r. musisz złożyć wniosek US-7 (dane te nie są zdigitalizowane na koncie).

Doliczenie lat pracy na zleceniu lub własnej działalności to korzyści finansowe i czasowe. Zamiast czekać 10 lat na wyższy wymiar urlopu, osiągniesz go znacznie wcześniej dzięki doliczeniu stażu z innych umów. W budżetówce Twój "wysługowy" wzrośnie automatycznie po doliczeniu nowych okresów. Możesz szybciej zakwalifikować się do wypłaty nagród za wieloletnią pracę.