Rząd co roku aktualizuje wysokość pomocy dla osób, które zasłużyły się dla ojczyzny lub padły ofiarą represji. Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych ogłosił już nową kwotę ryczałtu energetycznego w Monitorze Polskim.

Od 1 marca 2026 roku dodatek ten wyniesie dokładnie 336,16 zł miesięcznie. To pomoc, która trafia bezpośrednio do rąk uprawnionych osób wraz z ich stałym świadczeniem emerytalno-rentowym. Co ważne, ryczałt ten nie zależy od faktycznej wysokości Twoich rachunków za prąd – kwota jest stała i przysługuje każdemu, kto spełnia ustawowe kryteria.

Kto otrzyma 336 zł dopłaty do prądu?

Przepisy precyzyjnie określają grupę osób, które mogą ubiegać się o ryczałt energetyczny. Jeśli należysz do jednej z poniższych kategorii, pieniądze Ci się należą:

Kombatanci oraz inne osoby uprawnione (np. represjonowani).

oraz inne osoby uprawnione (np. represjonowani). Żołnierze zastępczej służby wojskowej, których w przeszłości przymusowo zatrudniano w kopalniach węgla, kamieniołomach czy przy wydobyciu uranu.

których w przeszłości przymusowo zatrudniano w kopalniach węgla, kamieniołomach czy przy wydobyciu uranu. Wdowy i wdowcy – emeryci lub renciści, którzy pozostali po kombatantach i osobach uprawnionych.

– emeryci lub renciści, którzy pozostali po kombatantach i osobach uprawnionych. Wdowy po żołnierzach przymusowo zatrudnianych, o ile same pobierają emeryturę lub rentę.

ZUS wypłaci Ci tylko jeden ryczałt energetyczny, nawet jeśli pobierasz kilka świadczeń (np. własną emeryturę i rentę rodzinną po mężu).

Ryczałt energetyczny. Jak złożyć wniosek?

Pieniądze nie wpłyną na konto same – musisz o nie zawnioskować. Formalności są jednorazowe. Raz przyznany ryczałt ZUS będzie wypłacał już zawsze, uwzględniając kolejne coroczne podwyżki. Pobierz formularz ZUS-ERK. Znajdziesz go w każdej placówce ZUS lub na stronie internetowej urzędu. Dołącz decyzję Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów. To najważniejszy załącznik, który potwierdza Twój status lub status Twojego zmarłego małżonka. Przygotuj zaświadczenia wojskowe. Jeśli byłeś żołnierzem przymusowo zatrudnionym, będziesz potrzebować dokumentu z Wojskowej Komendy Uzupełnień (WKU). Złóż dokumenty. Możesz to zrobić osobiście, pocztą lub przez internet (PUE ZUS). ZUS ma 30 dni na rozpatrzenie Twojej prośby. Decyzję otrzymasz pocztą na adres zamieszkania.

Nie tylko prąd. Jakie inne dodatki kombatanckie pójdą w górę?

Marcowa waloryzacja w 2026 roku przynosi podwyżki w zakresie innych świadczeń pieniężnych. Jeśli masz status kombatanta, Twoje dochody wzrosną z kilku źródeł jednocześnie. Oto jak zmienią się stawki pozostałych dodatków:

Dodatek kombatancki: wzrośnie z 330,07 zł do 366,67 zł miesięcznie.

wzrośnie z 330,07 zł do miesięcznie. Dodatek kompensacyjny: skoczy z 49,51 zł do 55 zł miesięcznie.

skoczy z 49,51 zł do miesięcznie. Świadczenie za pracę przymusową: zależnie od stażu pracy, kwoty wyniosą od 18,38 zł do nawet 366,67 zł miesięcznie.

Warto wiedzieć, że Urząd do Spraw Kombatantów oferuje również pomoc rzeczową. Możesz starać się o dofinansowanie do zakupu aparatów słuchowych, opłacenie rehabilitacji czy leczenia uzdrowiskowego.