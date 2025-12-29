Działalność nierejestrowana, określana również jako nieewidencjonowana, została uregulowana w polskim prawie na mocy ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz.U. 2018 poz. 646). Zgodnie z art. 5 tej ustawy osoba fizyczna może prowadzić niewielką aktywność zarobkową bez wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, pod warunkiem że jej miesięczne przychody nie przekraczają 75 proc. minimalnego wynagrodzenia. Taki limit obowiązuje od lipca 2023 roku.

Ile wynosi limit działalności nierejestrowanej w 2025 roku?

Z obowiązujących regulacji wynika, że nie trzeba zakładać działalności gospodarczej, jeśli miesięczny przychód nie przekracza 75 proc. minimalnego wynagrodzenia. Przy płacy minimalnej wynoszącej w 2025 roku 4666 zł oznacza to limit na poziomie 3499,50 zł miesięcznie. W skali roku pozwala to legalnie uzyskać nawet 41 994 zł przychodu bez rejestrowania firmy.

Reklama

Ile wyniesie limit działalności nierejestrowanej w 2026 roku?

Reklama

Od 1 stycznia nadchodzącego roku minimalne wynagrodzenie wzrośnie do 4806 zł brutto. W konsekwencji maksymalny miesięczny przychód w ramach działalności nierejestrowanej zwiększy się do 3604,50 zł. To jednak nie jedyna nowość – wraz z początkiem nowego roku osoby prowadzące taką formę działalności muszą przygotować się również na dodatkowe zmiany.

Zmiana sposobu wyliczania limitu działalności nierejestrowanej w 2026 roku

Prezydent Karol Nawrocki złożył podpis pod ustawą z 25 lipca 2025 r. o zmianie niektórych ustaw mających na celu uproszczenie procedur administracyjnych oraz wsparcie przedsiębiorców (Dz.U. 2025 poz. 1168). Na jej podstawie, od 1 stycznia 2026 r. nastąpi zmiana zasad ustalania limitu przychodów w działalności nierejestrowanej – zamiast miesięcznego progu obowiązywać będzie limit kwartalny.

Podstawa prawna Art. 5. ustawy z dnia 25 lipca 2025 roku o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych oraz wsparcia przedsiębiorczości: W ustawie z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2024 r. poz. 236, z późn. zm.2) ) w art. 5: 1) ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Nie stanowi działalności gospodarczej działalność wykonywana przez osobę fizyczną, której przychód należny z tej działalności nie przekracza w żadnym kwartale 225 % kwoty minimalnego wynagrodzenia, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2024 r. poz. 1773), i która w okresie ostatnich 60 miesięcy nie wykonywała działalności gospodarczej.”; 2) w ust. 3 wyraz „miesiącu” zastępuje się wyrazem „kwartale”.

Oznacza to, że w 2026 roku limit działalności gospodarczej nierejestrowanej nie będzie wynosił 3604,50 zł miesięcznie, ale 10 813,50 zł kwartalnie.

Zmiana sposobu wyliczania limitu działalności nierejestrowanej w 2026 roku – przykład

Nowe przepisy mają szczególne znaczenie w przypadku osób, które na działalności nierejestrowanej zarabiają sezonowo lub wręcz jednorazowo.

Przykład:

Pani Bożena, aby dorobić do swojej skromnej pensji, w okolicy święta Wszystkich Świętych sprzedaje znicze na swoim stoisku przy pobliskim cmentarzu. Sprzedaż tę prowadzi w ramach działalności nierejestrowanej. Gdyby w 2026 roku obowiązywałby limit miesięczny, a przychód pani Bożeny wyniósłby:

w październiku 2026: 3300 zł;

w listopadzie 2026: 3900 zł;

Pani Bożena w listopadzie, 7 dni po osiągnięciu przychodu powyżej 3604,50 zł, musiałaby zarejestrować działalność gospodarczą, nawet jeśli nie planowałaby sprzedaży zniczy aż do kolejnego święta Wszystkich Świętych.

Jako, że w 2026 roku będzie już obowiązywać limit kwartalny, pani Bożena, która osiągnie przychód, jak powyżej, nie tylko nie będzie musiała rejestrować swojej działalności, ponieważ jej przychód kwartalny (październik +listopad) będzie niższy od limitu (3300 zł + 3900 zł < 10 813,50 zł), ale także będzie mogła uruchomić sprzedaż w grudniu, np. w okolicy Świąt Bożego Narodzenia i uzyskać z niej przychód w wysokości nie większej niż 3613,50 zł.

Co w przypadku przekroczenia limitu działalności nierejestrowanej?

Niezależnie od tego, czy obowiązuje limit miesięczny (do końca 2025 r.), czy kwartalny, który zacznie funkcjonować od 1 stycznia 2026 r., przekroczenie dopuszczalnego progu przychodów oznacza konieczność zarejestrowania działalności. Osoba prowadząca działalność nierejestrowaną ma na to 7 dni od momentu przekroczenia limitu. W praktyce w tej chwili działalność automatycznie nabiera statusu działalności gospodarczej. Nawet brak formalnego zgłoszenia nie zwalnia z obowiązków przedsiębiorcy – przepisy uznają, że firma już istnieje. W takiej sytuacji Zakład Ubezpieczeń Społecznych może potraktować tę osobę jak przedsiębiorcę i naliczyć zaległe składki za okres, w którym działalność była prowadzona bez rejestracji.