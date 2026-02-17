Jak zmiany wpłyną na portfel seniora w 2026?
Coroczna waloryzacja emerytur i rent, która tradycyjnie ma miejsce 1 marca, podniesie wysokość świadczeń w 2026 roku.
Na podstawie danych GUS, marcowa waloryzacja emerytur i rent w 2026 roku wyniesie 5,3 proc. Minimalna emerytura wzrośnie z 1 878,91 zł do 1 978,49 zł brutto ( o 99,58 zł)
Oprócz tego, ZUS i rząd przewidziały szereg dodatkowych wypłat i świadczeń celowych, które mają realnie odciążyć domowe budżety, a tym samym wpłynąć na poprawę jakości życia seniorów, w tym na ich dostęp do opieki zdrowotnej i rehabilitacji.
Powszechna opinia ekspertów jest zgodna: nawet niewielki wzrost comiesięcznych wpływów może przełożyć się na lepszą kontrolę przewlekłych chorób, większe poczucie bezpieczeństwa i możliwość rezygnacji z odkładania koniecznych badań czy zabiegów ze względów finansowych. To wsparcie jest więc inwestycją nie tylko w finanse, ale i w zdrowie publiczne.
Przegląd dodatków miesięcznych
System świadczeń uzupełniających w 2026 roku dzieli się na wsparcie powszechne oraz te przeznaczone dla konkretnych, uprawnionych grup.
- Dodatek pielęgnacyjny: Wsparcie dla opieki
Jest to jedno z najczęściej pobieranych świadczeń. Jego celem jest częściowe pokrycie kosztów związanych z codzienną opieką i wsparciem.
Nowa wysokość w 2026 r.: Wzrost do 366,68 zł miesięcznie.
Warunki i wyłączenia: Kluczowe jest przestrzeganie zasady dotyczącej pobytu w placówkach opiekuńczo-leczniczych. Dodatek pielęgnacyjny nie przysługuje osobom, które przebywają w takich placówkach dłużej niż 14 dni w miesiącu. Seniorzy i ich opiekunowie muszą ściśle monitorować czas pobytu, aby nie stracić prawa do comiesięcznej wypłaty.
- Świadczenia dla kombatantów i weteranów
Osoby zasłużone dla kraju, w tym kombatanci, mogą liczyć na dedykowane wsparcie.
Dodatek kombatancki: Ma wynieść 366,68 zł (analogicznie do dodatku pielęgnacyjnego). Wymaga osobnego wniosku wraz z kompletem dokumentów potwierdzających uprawnienia.
- Ryczałt energetyczny: Jest to dopłata do kosztów energii, która wynosić ma 336,16 zł. Podobnie jak dodatek kombatancki, ryczałt ten jest przyznawany na wniosek.
- Wparcie dla sierot zupełnych
Ta grupa świadczeniobiorców również ma zagwarantowane comiesięczne wsparcie.
Świadczenie dla sierot zupełnych: Prognozowana kwota wyniesie około 689,17 zł miesięcznie.
Nowe grupy wsparcia
Resort rodziny zapowiedział również wsparcie dla wdów i wdowców po opozycjonistach, którzy mają otrzymać:
- Dodatek kompensacyjny: Około 55 zł.
- Ryczałt energetyczny: Około 336,16 zł.
- Dodatkowe wypłaty roczne: trzynasta i czternasta emerytura
Oprócz comiesięcznych dodatków, kalendarz 2026 roku uwzględnia tradycyjne już wypłaty jednorazowe, które stanowią istotne odciążenie finansowe.
Trzynasta emerytura
Termin: Kwiecień 2026 r.
Prognozowana kwota: Około 1970,51 zł brutto.
Czternasta emerytura
Termin: Jesień 2026 r.
Zasada: Wypłata ta objęta jest progiem dochodowym. Otrzymają ją osoby, których wysokość świadczenia podstawowego nie przekracza 2900 zł brutto. Powyżej tego progu kwota czternastki jest redukowana (zasada "złotówka za złotówkę").
- Świadczenia szczególne: Uznanie dla stulatków
Osoby, które osiągnęły wyjątkowo sędziwy wiek, automatycznie otrzymują specjalne Świadczenie honorowe. Jest to wyraz uznania i nie jest uzależnione od wcześniejszego stażu pracy ani wysokości emerytury.
Świadczenie honorowe dla stulatków: Wyniesie około 6938,92 zł brutto miesięcznie.
Sposób przyznania: Przyznawane jest automatycznie po ukończeniu 100. roku życia
