Podatek katastralny to sposób opodatkowania nieruchomości. W przeciwieństwie do obecnie obowiązującego podatku od nieruchomości, który jest naliczany od powierzchni, podatek katastralny miałby być oparty na rzeczywistej wartości rynkowej nieruchomości.

Podstawą obliczenia podatku byłaby wartość rynkowa nieruchomości, ustalana przez rzeczoznawców majątkowych. Oznacza to, że im wyższa wartość nieruchomości, tym wyższy podatek. Stawka podatku natomiast byłaby ustalana jako procent wartości nieruchomości.

Jak możemy przeczytać na portalu forsal.pl, przepisy zakładają wprowadzenie podatku od nieruchomości w wysokości 1 proc. wartości nieruchomości. W praktyce oznacza to, że właściciel mieszkania wartego milion złotych musiałby zapłacić aż 10 tysięcy złotych podatku rocznie. To ponad 800 złotych miesięcznie – kwota, która może poważnie nadwyrężyć domowy budżet.

Organizacja OECD w swoim raporcie o Polsce rekomenduje zastąpienie obecnego systemu opodatkowania nieruchomości nowym, opartym na wartości. Taki system, stosowany w większości krajów rozwiniętych, dokładniej odzwierciedlałby rzeczywistą wartość posiadłości i byłby bardziej sprawiedliwy, ponieważ uwzględniałby nie tylko powierzchnię, ale także inne czynniki, takie jak lokalizacja. Obecny system, zdaniem OECD, nie jest wystarczająco precyzyjny i nie odzwierciedla rzeczywistej sytuacji finansowej właścicieli nieruchomości.

Okazuje się jednak, że wprowadzenie podatku katastralnego nie jest takie proste. W Polsce brakuje podstawowej bazy danych o nieruchomościach. Zanim zaczniemy płacić nowy podatek, trzeba uporządkować wszystkie rejestry i bazy danych. To zajmie sporo czasu i pieniędzy.

Gdyby podatek katastralny został wprowadzony w Polsce, to byłby naliczany od wartości rynkowej nieruchomości, a nie od jej powierzchni.Obecnie proponowane stawki wahają się od 0,2 proc. do 2 proc. wartości nieruchomości, jednak ostateczna decyzja w tej sprawie należałaby do rządu i parlamentu.

Podatek katastralny jest oparty na wartości rynkowej nieruchomości. Podatek od nieruchomości jest oparty na powierzchni nieruchomości. Kto płaci podatek od nieruchomości w Polsce? Podatek od nieruchomości płacą:

właściciele nieruchomości,

użytkownicy wieczyści,

posiadacze samoistni nieruchomości lub obiektów budowlanych,

posiadacze nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych, lub ich części, stanowiącychwłasność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Podatek katastralny jest powszechnie stosowany w krajach Europy Zachodniej, takich jak Niemcy, Francja, Hiszpania i Wielka Brytania. Wartość nieruchomości jest regularnie aktualizowana, co oznacza, że wysokość podatku może się zmieniać w zależności od zmian cen na rynku nieruchomości.

W Europie stawki podatku katastralnego zazwyczaj oscylują w przedziale od 0,5 proc. do 3 proc. wartości nieruchomości. Z reguły podatek ten jest naliczany raz w roku, a jego kwota może się zmieniać w zależności od fluktuacji cen na rynku nieruchomości.

Na chwilę obecną nie ma oficjalnych informacji na temat terminu wprowadzenia podatku katastralnego w Polsce. Debata na ten temat trwa, a ostateczna decyzja zależy od wielu czynników, w tym od stanowiska rządu, samorządów oraz opinii publicznej.

Obecnie Ministerstwo Finansów kategorycznie zaprzecza, jakoby trwały jakiekolwiek prace nad wprowadzeniem podatku katastralnego. Informację tę potwierdziło zarówno biuro prasowe resortu w odpowiedzi dla "Rzeczpospolitej", jak i wiceminister Jarosław Neneman podczas wystąpienia w Sejmie 21 lutego. Resort wyjaśnia, że pogłoski o nowym podatku, którego wysokość zależałaby od wartości nieruchomości, są bezpodstawne.

