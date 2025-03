Ci emeryci nie muszą składać PIT za 2024 rok

Nie wszyscy emeryci w 2025 roku będą musieli składać roczne zeznanie podatkowe. Obowiązek ten dotyczy w szczególności:

Emerytów i rencistów, którzy dodatkowo pracują i uzyskują dochody z tego tytułu (rozliczających się na formularzu PIT-37).

Osób, które w ciągu roku podatkowego uzyskały dochody kapitałowe, na przykład ze sprzedaży akcji, udziałów w spółkach lub kryptowalut (rozliczających się na formularzu PIT-38).

Emerytów, którzy uzyskują przychody z wynajmu nieruchomości, prowadzenia działalności gospodarczej lub sprzedaży produktów rolnych z własnej hodowli (rozliczających się na formularzu PIT-28).

Seniorów, którzy uzyskują dochody z zagranicznych emerytur lub rent, a także z działalności nierejestrowej (rozliczających się na formularzu PIT-36).

Ponadto emeryci, którzy nie muszą składać rocznego zeznania podatkowego, to ci, którzy spełniają łącznie następujące warunki:

Otrzymują wyłącznie formularz PIT-40A.

Nie korzystają z żadnych ulg ani odliczeń podatkowych.

Ich jedynym źródłem dochodu w ciągu roku była emerytura, bez dodatkowych przychodów mających wpływ na wysokość podatku.

Osoby pobierające świadczenia emerytalno-rentowe, takie jak emerytura czy renta, w większości przypadków nie muszą samodzielnie składać rocznego zeznania podatkowego. Organ wypłacający świadczenie, np. ZUS lub KRUS, przygotowuje dla nich rozliczenie roczne na formularzu PIT-40A, które jest równoznaczne z rozliczeniem podatkowym. Jednak, jeśli emeryt uzyskuje dochody z innych źródeł niż emerytura, chce skorzystać z ulg i odliczeń podatkowych, chce przekazać 1,5 proc. podatku dla wybranej Organizacji Pożytku Publicznego, wówczas musi samodzielnie złożyć zeznanie podatkowe. W takiej sytuacji najczęściej wypełnia formularz PIT-37 oraz, w przypadku korzystania z ulg, formularz PIT-0. Warto pamiętać, że kwota zwrotu podatku z tytułu ulg i odliczeń nie może przekroczyć wysokości zapłaconego podatku.

Ulgi podatkowe dla emerytów 2025

Podobnie jak inni podatnicy, emeryci rozliczający PIT za 2024 rok muszą pamiętać o stałych zasadach. Przede wszystkim kwota wolna od podatku pozostaje niezmieniona i wynosi 30 000 zł. Również najniższa stawka podatku, która została obniżona do 12 proc., nie uległa zmianie. Drugi próg podatkowy, po przekroczeniu którego dochody są opodatkowane stawką 30 proc., nadal wynosi 120 000 zł.

Ulgi podatkowe dla emerytów 2025: Rozliczenie wspólnie z małżonkiem

Wspólne rozliczenie podatkowe z małżonkiem jest najpopularniejszą metodą obniżenia podatku, zarówno dla osób pracujących, jak i emerytów. Jest to szczególnie korzystne, gdy jedno z małżonków ma niskie dochody lub nie zarabia wcale. Dzięki wspólnemu rozliczeniu małżonkowie mogą łącznie skorzystać z 60 000 zł kwoty wolnej od podatku, co zmniejsza ich roczny podatek o 3 600 zł. Korzyść polega na tym, że kwota wolna od podatku jest odliczana od połowy łącznych dochodów małżonków, co obniża podstawę opodatkowania.

Ulgi podatkowe dla emerytów 2025: ulga na internet

Emeryci mogą skorzystać z ulgi internetowej. Aby skorzystać z ulgi, emeryci muszą posiadać rachunki za internet, które potwierdzają poniesione wydatki. Maksymalna kwota odliczenia wynosi 760 zł rocznie.

Ulgi podatkowe dla emerytów 2025: ulga dla pracujących seniorów

Aby skorzystać z ulgi dla pracujących emerytów, należy spełnić następujące warunki:

Wiek emerytalny : Kobiety: ukończone 60 lat. Mężczyźni: ukończone 65 lat.

: Kobiety: ukończone 60 lat. Mężczyźni: ukończone 65 lat. Brak pobierania emerytury lub renty : Musisz mieć prawo do emerytury, ale nie możesz jej pobierać.

: Musisz mieć prawo do emerytury, ale nie możesz jej pobierać. Kontynuacja aktywności zawodowej: Musisz nadal pracować.

Ulga ta polega na zwolnieniu z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) przychodów do kwoty 85 528 zł rocznie, uzyskanych z: pracy na etacie (umowa o pracę), umowy zlecenia, działalności gospodarczej. Dodatkowo, aby skorzystać z ulgi, przychody osiągane przez seniora muszą podlegać ubezpieczeniom społecznym ZUS. Główną zaletą ulgi jest brak konieczności płacenia podatku od zarobków z pracy. Podatek dochodowy nie jest pobierany od dochodów do kwoty 85 528 zł brutto w ciągu roku. Po przekroczeniu tej sumy, można skorzystać z kwoty wolnej od podatku, wynoszącej 30 000 zł. Oznacza to, że seniorzy zapłacą podatek dopiero, gdy ich roczne zarobki przekroczą 115 528 zł brutto. Aby skorzystać z ulgi, należy przygotować i przekazać pracodawcy odpowiednie oświadczenie.

Ulgi podatkowe dla emerytów 2025: ulga rehabilitacyjna

Ulga rehabilitacyjna to możliwość odliczenia od podatku wydatków na rehabilitację i ułatwienie życia osobom z niepełnosprawnością. Aby skorzystać z ulgi, trzeba mieć dokumenty potwierdzające niepełnosprawność i poniesione koszty. Kto może skorzystać z tej ulgi? Osoby z niepełnosprawnością oraz osoby utrzymujące niepełnosprawnych (np. rodzice niepełnosprawnych dzieci). Zgodnie z informacjami Ministerstwa Finansów, ulga rehabilitacyjna pozwala na odliczenie dwóch rodzajów wydatków: tych bez limitu oraz tych z limitem.

Wydatki bez limitu to te, których kwota nie jest ograniczona. Należą do nich:

dostosowanie mieszkania lub domu do potrzeb osoby niepełnosprawnej,

przystosowanie pojazdu,

zakup, naprawa lub wynajem sprzętu rehabilitacyjnego i medycznego,

koszty turnusów rehabilitacyjnych i sanatoryjnych,

opieka pielęgniarska w domu,

transport medyczny i inne przejazdy związane z rehabilitacją.

Wydatki z limitem to te, które można odliczyć do kwoty 2 280 zł w roku podatkowym 2024. Obejmują one:

zakup środków higienicznych (pieluchomajtki, itp.),

opłacenie przewodnika dla osoby niewidomej lub z I grupą niepełnosprawności ruchowej,

utrzymanie psa asystującego,

używanie samochodu osobowego przez osobę niepełnosprawną lub jej opiekuna.

Ulgi podatkowe dla emerytów 2025: ulga na zakup leków

Osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności mogą skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej, odliczając wydatki na leki. Aby to zrobić, konieczne jest posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności, faktur potwierdzających zakup leków oraz zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego konieczność stosowania tych leków. Odliczeniu podlega kwota, która przewyższa 100 zł miesięcznie. Na przykład, jeśli w marcu 2024 roku leki kosztowały 150 zł, można odliczyć 50 zł.

Ulgi podatkowe dla emerytów 2025: ulga dla krwiodawców

Emeryci również mogą skorzystać z ulgi podatkowej dla krwiodawców, jeśli kontynuują oddawanie krwi po osiągnięciu 60. roku życia. W Polsce istnieje ograniczenie wiekowe dla osób, które chcą po raz pierwszy oddać krew – górna granica wynosi 60 lat. Jednak osoby, które regularnie oddają krew, mogą to robić do 65. roku życia i nadal korzystać z ulgi.

Aby skorzystać z ulgi, należy uzyskać zaświadczenie ze stacji krwiodawstwa. Wysokość ulgi wynosi 6 proc. podstawy opodatkowania. Kwota odliczenia jest obliczana na podstawie ilości oddanej krwi lub jej składników. Za każdy litr oddanej krwi lub składnika przysługuje ekwiwalent pieniężny w wysokości 130 zł. Otrzymaną kwotę darowizny należy odjąć od dochodu przy wyliczaniu podatku.

Ulgi podatkowe dla emerytów 2025: ulga odsetkowa

Osoby będące na emeryturze, które spłacają kredyt hipoteczny zaciągnięty w latach 2002-2006, mogą skorzystać z ulgi odsetkowej. Aby móc odliczyć odsetki od podatku, należy posiadać dokumenty potwierdzające poniesienie wydatków oraz zaświadczenie o wysokości zapłaconych odsetek. Ulga ta dotyczy kredytów mieszkaniowych lub pożyczek zaciągniętych na cele mieszkaniowe, a odliczeniu podlegają odsetki od kwoty kredytu nieprzekraczającej 374 290 zł.

Ulgi podatkowe dla emerytów 2025: ulga na dziecko

Ulga prorodzinna, znana również jako ulga na dziecko, jest dostępna także dla emerytów. Aby ją uzyskać, należy przedstawić odpis aktu urodzenia dziecka oraz zaświadczenie o jego nauce, jeśli dotyczy. Ulga przysługuje na niepełnoletnie dzieci, pełnoletnie uczące się dzieci do 25. roku życia, niepełnosprawne dzieci, niezależnie od ich wieku. W przypadku emerytów najczęściej dotyczy to dorosłych dzieci wymagających opieki. Wysokość ulgi zależy od liczby dzieci:

jedno dziecko: 1112,04 zł rocznie (92,67 zł miesięcznie),

dwoje dzieci: 2224,08 zł rocznie,

troje dzieci: 4224,12 zł rocznie,

czworo dzieci: 6924,12 zł rocznie.

Ważne jest, że ulga ta nie jest uzależniona od dochodów rodziców.

Ulgi podatkowe dla emerytów 2025: ulga na darowiznę

Osoby starsze, podobnie jak inni podatnicy, mogą skorzystać z ulgi podatkowej, jeśli zdecydują się przekazać darowiznę. Ulga ta dotyczy darowizn przekazywanych zarówno osobom z rodziny, jak i różnym instytucjom, takim jak instytucje kultury, organizacje religijne, fundacje (np. WOŚP), stowarzyszenia. Aby skorzystać z ulgi, konieczne jest posiadanie odpowiedniej dokumentacji, która potwierdzi fakt przekazania darowizny. Dokumentacja ta powinna zawierać: potwierdzenie przyjęcia darowizny, dokument zawierający dane darczyńcy, informację o przekazanej kwocie, datę przekazania darowizny. Wysokość ulgi wynosi 6 proc. podstawy opodatkowania.

Ulgi podatkowe dla emerytów 2025: ulga związana ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń

Emeryci, którzy w poprzednim roku podatkowym otrzymali nienależne świadczenia, mogą skorzystać z ulgi podatkowej po dokonaniu zwrotu. Aby to zrobić, należy posiadać dowód potwierdzający zwrot świadczeń, a wysokość ulgi odpowiada kwocie zwróconego świadczenia wraz z zapłaconym podatkiem.

Ulgi podatkowe dla emerytów 2025: odliczenie składek społecznych / składek zdrowotnych

Każdy podatnik, w tym emeryt, ma prawo do odliczenia zapłaconych składek od podatku. Emeryci najczęściej odliczają składki zdrowotne, a pracujący seniorzy również składki na ubezpieczenie społeczne. Aby dokonać odliczenia, należy posiadać dokument potwierdzający zapłatę składek, np. RMUA. W przypadku składek na ubezpieczenie społeczne odlicza się faktycznie zapłacone składki w 2024 roku. W przypadku składek zdrowotnych kwota odliczenia zależy od formy opodatkowania przedsiębiorcy:

opodatkowanie liniowe – do 11 600 zł zapłaconych składek w 2024 roku,

ryczałt – 50 proc. zapłaconych składek w 2024 roku,

emeryt rozliczający się na karcie podatkowej - 19 proc. zapłaconych składek w 2024 roku.

Ulgi podatkowe dla emerytów 2025: ulga termomodernizacyjna

Ulga termomodernizacyjna to możliwość odliczenia od podatku wydatków poniesionych na poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych. Aby skorzystać z ulgi, należy posiadać faktury VAT dokumentujące poniesione koszty. Maksymalna kwota odliczenia wynosi 53 000 zł i obniża podstawę opodatkowania w podatku PIT lub przychodzie w ryczałcie.

Ulgi podatkowe dla emerytów 2025: ulga na zabytki

Ulga na zabytki przysługuje również emerytom, którzy mieszkają w zabytkowych budynkach i ponoszą koszty ich konserwacji. Aby skorzystać z ulgi, należy udokumentować poniesione wydatki, np. poprzez przedstawienie dowodu wpłaty na fundusz remontowy lub zaświadczenia o wysokości wpłat. Można odliczyć 50 proc. wydatków na prace budowlane i konserwację zabytku, przy czym stosuje się przelicznik 500 zł za metr kwadratowy nieruchomości. Maksymalna kwota odliczenia wynosi 500 tys. zł.

