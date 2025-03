Czym jest ulga na samochód?

Ulga na samochód, a dokładniej ulga rehabilitacyjna na używanie samochodu osobowego, jest dostępna dla osób z niepełnosprawnością lub osób mających na utrzymaniu osobę z niepełnosprawnością. Ulga rehabilitacyjna to ulga podatkowa, która przysługuje osobom niepełnosprawnym oraz tym, którzy mają na utrzymaniu osoby niepełnosprawne. Ulga ta pozwala na odliczenie od dochodu wydatków poniesionych na cele rehabilitacyjne oraz wydatków związanych z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych.

Komu przysługuje ulga na samochód?

Ulga rehabilitacyjna na samochód to forma wsparcia podatkowego, z której mogą skorzystać osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności, a także ci, którzy opiekują się osobami niepełnosprawnymi. Prawo do tej ulgi mają również emeryci z orzeczeniem o niepełnosprawności lub dokumentem z ZUS potwierdzającym niezdolność do pracy. Aby skorzystać z ulgi na samochód, nie trzeba przedstawiać faktur za poniesione koszty, ale należy wykazać, że wydatki te są związane z potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności. Może to dotyczyć kosztów związanych z dojazdami na zabiegi lecznicze, rehabilitacyjne czy wizyty lekarskie.

Ulga rehabilitacyjna na samochód - ile zwrotu? Ile wynosi ulga na samochód?

Przepisy podatkowe umożliwiają odliczenie od dochodu do 2280 zł rocznie na koszty związane z użytkowaniem samochodu osobowego. Ponieważ korzystanie z samochodu osobowego nie jest wydatkiem z limitami, nie trzeba go dokumentować. Należy jednak posiadać dowody, że używanie samochodu było niezbędne w związku z rehabilitacją lub leczeniem, takie jak skierowania na zabiegi lub zaświadczenia lekarskie. Z ulgi mogą skorzystać zarówno osoby niepełnosprawne, będące właścicielami pojazdu, jak i ich opiekunowie, jeśli używają samochodu na potrzeby podopiecznego. Kluczowe jest, aby pojazd był wykorzystywany w celach związanych z rehabilitacją lub leczeniem.

Odliczenie samochodu od podatku. Jak skorzystać z ulgi na samochód?

Aby skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej na samochód, konieczne jest wypełnienie odpowiednich rubryk w rocznej deklaracji podatkowej PIT. Wybór formularza zależy od rodzaju uzyskiwanych dochodów:

PIT-37: dla osób, które otrzymywały dochody opodatkowane według skali podatkowej za pośrednictwem płatnika, na przykład z umowy o pracę lub emerytury.

dla osób, które otrzymywały dochody opodatkowane według skali podatkowej za pośrednictwem płatnika, na przykład z umowy o pracę lub emerytury. PIT-36: dla osób, które uzyskiwały dochody opodatkowane według skali podatkowej z działalności gospodarczej lub inne dochody bez udziału płatnika.

dla osób, które uzyskiwały dochody opodatkowane według skali podatkowej z działalności gospodarczej lub inne dochody bez udziału płatnika. PIT-28: dla osób, które uzyskiwały dochody opodatkowane ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, na przykład z działalności gospodarczej, wynajmu lub dzierżawy.

Niezależnie od wybranego formularza, do zeznania podatkowego należy dołączyć załącznik PIT/O, w którym wykazuje się przysługujące odliczenia. Skorzystanie z ulgi rehabilitacyjnej na samochód to sposób na obniżenie podatku dla osób z niepełnosprawnością oraz emerytów.

