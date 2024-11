Nowe przepisy będą obejmować międzynarodowe grupy kapitałowe oraz największe polskie przedsiębiorstwa. W szczególności dotyczą one ok. 7 tysięcy spółek, w tym 40 spółek-matek, z których część będzie zobowiązana do płacenia wyższego podatku, aby wyrównać różnice w opodatkowaniu na poziomie globalnym. Ta zmiana jest odpowiedzią na wymagania unijnej dyrektywy oraz międzynarodowych zasad GloBE (Global Anti-Base Erosion), których celem jest zapewnienie minimalnego poziomu opodatkowania dla wielkich korporacji, które przenoszą swoje zyski do krajów o niskim lub zerowym podatku​.

Firmy zapłacą więcej

Zmiany te mogą mieć znaczący wpływ na polskie przedsiębiorstwa i konsumentów, ponieważ będą one prowadziły do wyższych obciążeń podatkowych dla międzynarodowych korporacji operujących w Polsce. W dłuższej perspektywie takie podwyżki mogą mieć wpływ na ceny towarów i usług.

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Ministerstwo Finansów, wprowadzony podatek wyrównawczy ma na celu wyeliminowanie sytuacji, w których duże korporacje płacą minimalne lub żadne podatki w Polsce, podczas gdy korzystają z rynku i infrastruktury kraju.

Kiedy ustawa wejdzie w życie?

Resort technlogii poinformował, że ustawa wejdzie w życie 1 stycznia 2025 roku.