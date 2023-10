Czym jest dyrektywa plastikowa, czyli Single Use Plastics Directive?

”Dyrektywa plastikowa” (SUP) zacznie obowiązywać w Polsce od 1 lipca 2024 roku. Zadaniem dyrektywy jest zmniejszenie szkodliwego wpływu wybranych tworzyw sztucznych na środowisko naturalne a także popularyzacja i wprowadzenie w praktyce biznesowej koncepcji gospodarki obiegu zamkniętego. Jak wynika z danych Komisji Europejskiej, aż 70 proc. wszystkich śmieci morskich spotykanych na europejskich plażach stanowią przedmioty plastikowe jednorazowego użytku. Tak duża ilość plastikowych odpadów ma negatywny wpływ na nasze zdrowie oraz środowisko, i ma on zasięg globalny.

Jakie zmiany wprowadza dyrektywa plastikowa?

Jak podaje WWF Polska, do najważniejszych zmian w polskim prawie, które mają być spowodowane tą dyrektywą, należą:

ograniczenia dotyczące stosowania produktów takich jak: kubki na napoje, wieczka, a także pojemniki na posiłki , które są wykonane z tworzyw sztucznych. Planowane jest w tym przypadku wprowadzenie opłaty produktowej o wysokości maksymalnie 1 zł.

, które są wykonane z tworzyw sztucznych. obowiązek wprowadzenia oznaczeń z informacją, że produkt jest szkodliwy dla środowiska naturalnego na produktach takich jak: podpaski, tampony, chusteczki nawilżane, czy też wyroby tytoniowe

naturalnego na produktach takich jak: podpaski, tampony, chusteczki nawilżane, czy też wyroby tytoniowe wprowadzony zostanie również zakaz sprzedaży kilku rodzajów produktów takich jak m.in.: jednorazowe plastikowe słomki, talerze, sztućce, patyczki higieniczne, patyczki do balonów czy mieszadełka. Ze sklepów mają zniknąć również produkty wykonane ze styropianu czyli z ekspandowanego polistyrenu jakie jak np.: pojemniki na żywność.

Istotne zmiany czekają przedsiębiorców. Koszty będą wliczone w ceny produktów

Poza wycofaniem pewnych grup produktów przedsiębiorcy będą musieli wprowadzić spore zmiany w produkcji. Dyrektywa ma wejść w życie od 1 lipca 2024 roku. Zostało zatem jeszcze trochę czasu, aby się do tego przygotować.

Na przedsiębiorców zostanie nałożony obowiązek odpowiedniego oznakowania produktów zawierających tworzywa sztuczne albo plastik. Na opakowaniu będzie musiała być zawarta informacja dotycząca ilości tworzyw sztucznych użytych do wytworzenia tego produktu.

Nowy podatek, który wprowadza ”dyrektywa plastikowa”, będzie w formie opłaty za wykorzystanie jednorazowych produktów plastikowych. Opłata ma na celu zniechęcenie producentów i konsumentów do korzystania z produktów plastikowych, które są wyłącznie jednorazowego użytku. Koszt ten ma być wyszczególniony na paragonie czy fakturze. Ma to zachęcić konsumentów do wybierania produktów bardziej ekologicznych, a firmy do szukania nowych, bardziej przyjaznych środowisku rozwiązań.

W efekcie wprowadzenia "dyrektywy plastikowej" producenci będą musieli ponieść koszty zmian w procesach produkcji oraz umieszczania dodatkowych informacji na opakowaniach. Konsumenci natomiast zmierzą się z opłatą za wykorzystanie produktów plastikowych jednorazowego użytku.