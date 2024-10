Dla kogo jest przeznaczone świadczenie interwencyjne?

Świadczenie skierowane jest do przedsiębiorców, którzy prowadzili działalność 16 września 2024 roku. Dotyczy to zarówno osób fizycznych prowadzących działalność, jak i wspólników spółek cywilnych, a także osób prawnych i jednostek organizacyjnych posiadających zdolność prawną. Poniosły straty materialne bezpośrednio w wyniku powodzi, w tym uszkodzenie lub zniszczenie majątku niezbędnego do dalszego prowadzenia działalności.

Przedsiębiorcy muszą również zobowiązać się do prowadzenia działalności przez co najmniej 6 miesięcy od dnia otrzymania świadczenia, a także do utrzymania zatrudnienia na poziomie z dnia 16 września 2024 roku.

Warunki, jakie trzeba spełnić

Aby otrzymać świadczenie interwencyjne, należy wykazać, że straty poniesione w wyniku powodzi dotyczą składników materialnych firmy, niezbędnych do jej funkcjonowania. Zobowiązać się do utrzymania działalności przez minimum 6 miesięcy od dnia otrzymania pomocy. Dotyczy to także firm, które zawiesiły działalność – w takim przypadku, działalność musi zostać wznowiona. Utrzymać poziom zatrudnienia przez 6 miesięcy, licząc od 16 września 2024 roku.

Wysokość świadczenia zależy od kilku czynników, w tym od rozmiaru szkód poniesionych w wyniku powodzi, liczby ubezpieczonych pracowników zgłoszonych do ZUS. Średniego miesięcznego przychodu z działalności za 2023 rok, pomnożonego przez współczynnik 0,75. Maksymalna kwota świadczenia wynosi 1 000 000 zł, jednak przedsiębiorstwa, które nie były ubezpieczone przed powodzią, mogą otrzymać jedynie 75 proc. przysługującej im kwoty.

Jak złożyć wniosek?

Wnioski o świadczenie interwencyjne można składać od 5 października 2024 do 16 marca 2025 roku. Przedsiębiorcy mają do wyboru wypełnienie wniosku online na swoim profilu PUE/eZUS,

Złożenie wniosku w papierowej formie w placówce ZUS lub przesłanie go pocztą.