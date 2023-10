Jakie zmiany po wyborach 2023? Kwota wolna od podatku

Podniesienie kwoty wolnej od podatku to jedna z głównych obietnic Koalicji Obywatelskiej. Obecnie kwota wolne od podatku wynosi 30 tysięcy złotych. Ma zostać podniesiona do 60 tys. zł.

Osoby zarabiające do 6 tys. zł brutto, również w ramach działalności gospodarczej, nie będą płaciły podatku dochodowego. Tak samo dotyczy to emerytów, których emerytura wynosi do 5 tys. złotych.

Obniżenie podatku VAT? Pomysły opozycji

Koalicja Obywatelska proponuje zmniejszenie podatku VAT dla branży beauty z 23 do 8 proc. Zerowa stawka VAT-u ma obowiązywać w transporcie publicznym. Po to, aby obniżyć ceny biletów.

Trzecia Droga proponuje obniżkę stawki VAT z 23 proc. do 20 proc. oraz stawki uproszczonej z 8 do 7 proc. Lewica natomiast postuluje ogólne obniżenie stawki podatku VAT.

Podatek dochodowy tylko od zapłaconych faktur to propozycja dla przedsiębiorców. Szczególnie dla tych, którzy borykają się z problemem nierzetelnych klientów, którzy spóźniają się z zapłatą za towar lub usługę, a przedsiębiorca i tak musi odprowadzić podatek od wystawionych faktur.

Zgodnie z obietnicami zarówno Koalicji Obywatelskiej, jak i Trzeciej Drogi teraz podatek dochodowy prowadzący działalność zapłaci dopiero, gdy dostanie zapłatę za fakturę. Trzecia Droga chce, by dotyczyło to również podatku VAT.

Jakie jeszcze rozwiązania dla przedsiębiorców planuje opozycja?

Zarówno Trzecia Droga, jak i Koalicja Obywatelska mówią o regulacji kwestii składki zdrowotnej, której zgodnie z Polskim Ładem przedsiębiorcy nie mogą odliczyć od podatku i która jest obecnie uzależniona od dochodu. To - jak podkreślają zarówno politycy, jak i przedsiębiorcy - de facto czyni ją kolejnym dotkliwym dla przedsiębiorców podatkiem. Opozycja proponuje powrót składki zdrowotnej do zasad sprzed Polskiego Ładu.

Trzecia Droga postuluje, by wszystkie podatki i składki można było zapłacić jednym przelewem. Chce też, by wszystkie zmiany podatkowe były wprowadzane z co najmniej półrocznym wyprzedzeniem.

Rozwiązania dla rodzin po wyborach 2023

Trzecia Droga proponuje rodzinny PIT. Ma to oznaczać, że im większa jest rodzina, tym mniejsze podatki zapłaci. Podstawa opodatkowania ma się zmniejszać wraz z większą liczbą dzieci. Pracujący rodzice w rodzinach z trójką dzieci będą płacili symboliczny podatek dochodowy.

Lewica chce wprowadzenie progresywnej skali PIT z preferencją dla gospodarstw domowych o niskich i średnich dochodach, a także zwiększenie kosztów uzyskania przychodu dla pracowników.