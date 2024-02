Jednym ze sposobów oszczędzania na emeryturę jest Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego. Osoby, które z niego korzystają, mogą istotnie obniżyć swoje podatki podczas tegorocznej deklaracji PIT.

Kiedy można otrzymać pieniądze?

Otrzymanie zwrotu pieniędzy jest możliwe w trzech sytuacjach, takich jak:

Rozliczanie podatków na zasadach ogólnych zgodnie ze skalą podatkową (12% i 32%).

Wykorzystywanie opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Rozliczanie się zgodnie z podatkiem liniowym (19%).

Co ważne potrzeba dowodów na wpłaty na IKZE, a podatek można odliczyć jedynie od wpłat dokonanych w bieżącym roku kalendarzowym. Zgodnie z przepisami, istnieje wyraźne ograniczenie maksymalnej kwoty składek na Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE).

Tyle można było wpłacić w 2023 roku

Mimo że przepisy podatkowe nie nakładają ograniczeń co do odliczeń, to kwoty, jakie możemy wpłacić na Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE), są ściśle określone. Z tego powodu na pewno nie przekroczymy ustalonej sumy. Wpłaty nie mogą bowiem przekroczyć 1,2-krotności oszacowanego przeciętnego wynagrodzenia.

W 2023 roku wynosiły one 12 483 zł dla osób samozatrudnionych oraz 8 322 zł dla pozostałych. W 2024 roku obowiązują nowe limity: 14 083,20 zł dla osób prowadzących działalność gospodarczą oraz 9 388,80 zł dla pozostałych.

IKZE pozwala nam również na uniknięcie "podatku Belki". Aby skorzystać z preferencji podatkowych i uniknąć płacenia podatku, należy regularnie wypłacać pieniądze przez co najmniej pięć lat i dokonać finalnej wypłaty po osiągnięciu 65. roku życia. Tego rodzaju wypłata umożliwia opłacenie podatku dochodowego w wysokości 10% w formie ryczałtu, przy czym nie podlegają jej dochody kapitałowe. W przypadku wcześniejszego wycofania kapitału konieczne jest rozliczenie wypłaty w deklaracji podatkowej (PIT) oraz uregulowanie należnego podatku dochodowego w urzędzie skarbowym.

Jak otrzymać ulgę na IKZE?

Aby skorzystać z ulgi, należy wybrać odpowiedni formularz podczas składania deklaracji podatkowej:

Dla przedsiębiorców opodatkowanych według skali - formularz PIT-36 oraz załącznik PIT/O;

Dla przedsiębiorców rozliczających się w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych - formularz PIT-28 oraz załącznik PIT/O;

Dla przedsiębiorców rozliczających się liniowo według 19-procentowej skali - formularz PIT-36L;

Dla osób rozliczających się na zasadach ogólnych - formularz PIT-37 oraz załącznik PIT/O.

Oszczędzanie na IKZE umożliwia uniknięcie opodatkowania w ramach tzw. podatku Belki, gdyż środki zgromadzone na tym koncie są zwolnione z 19% podatku od zysków kapitałowych.

