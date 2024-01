Dla kogo ulga dla młodych?

Z ulgi dla młodych skorzystać mogą podatnicy przed ukończeniem 26. roku życia. Ich roczne przychody nie mogą przekroczyć kwoty 85 528 zł. Otrzymywać je mogą natomiast z następujących źródeł:

ze stosunku pracy,

z umowy zlecenia,

ze stażu uczniowskiego;

z praktyki absolwenckiej;

z zasiłku macierzyńskiego.

Ulga nie obejmuje młodych przedsiębiorców, jednakże samo prowadzenie działalności gospodarczej nie jest powodem do wykluczenia z niej, natomiast osiągane w ten sposób przychody nie są zaliczane do wskazanego powyżej limitu.

Podatnik przed 26. rokiem życia może uzyskiwać przychody z kilku wymienionych źródeł jednocześnie.

Ulga dla młodych to duża oszczędność?

Ulga dla osób do 26. roku życia jest dużą oszczędnością dla osób, które z niej korzystają. Jeżeli taki pracownik uzyska przychody do limitu 85 528 zł – w ogóle nie zapłaci od nich podatku dochodowego. To pozwala na zwiększenie otrzymanego wynagrodzenia.

Czy o ulgę dla młodych trzeba wnioskować?

Osoby, które wchodzą na rynek pracy i nie ukończyły jeszcze 26 lat, korzystają z ulgi na mocy ustawy. Oznacza to, że aby nie płacić podatku dochodowego, nie muszą składać żadnych wniosków ani podejmować innych działań.

Jeżeli jednak młody pracownik nie chce korzystać z zerowego PIT-u, wówczas musi złożyć pisemny wniosek.

Czy pracownicy przed 26. rokiem życia muszą składać deklarację roczną?

Młodzi pracownicy przed 26. rokiem życia, jeżeli mieszczą się w limicie przychodów, nie muszą składać zeznania rocznego.

Deklaracja roczna będzie jednak konieczna, jeżeli podatnicy ci otrzymają przychody, które nie są objęte limitem, chcą skorzystać z innych ulg podatkowych, do których są uprawnieni, chcą otrzymać zwrot nadpłaconego podatku lub muszą doliczyć do dochodu/podatku kwoty odliczeń, do których nie mają już prawa.

Osoby, które składają zeznanie PIT-36 lub PIT-37, muszą w nich wykazać informacyjnie przychody objęte ulgą dla młodych.

Co jeżeli młody pracownik przekroczy limit przychodów?

Jeżeli pracownik, który nie ukończył 26. roku życia, uzyska w roku przychody wyższe niż 85 528 zł, to przychody ponad tę sumę do 120 000 zł opodatkowane są stawką 12 proc., a jeżeli przekraczają 120 000 zł – 32 proc.