Jak długo można korzystać z ulgi Mały ZUS Plus?

Z ulgi Mały ZUS Plus przedsiębiorcy mogą korzystać od 2019 roku. Zgodnie z informacjami zawartymi na stronach ZUS-u niższe składki na ubezpieczenie społeczne można płacić przez maksymalnie 36 miesięcy w ciągu ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych prowadzenia działalności gospodarczej.

Skoro więc przedsiębiorca płacił obniżone składki przykładowo w latach 2019 (12 miesięcy), 2020 (12 miesięcy), 2021 (12 miesięcy) oraz pełne składki w roku 2022 (12 miesięcy) i 2023 (12 miesięcy), oznacza to, że od 1 stycznia 2024 roku znowu może skorzystać z ulgi, skoro minęło 60 miesięcy od początku tego okresu?

Ponowne płacenie niższych składek w ramach Małego ZUS-u Plus. Od kiedy?

Przedsiębiorcy, którzy płacili w ciągu ostatnich 60 miesięcy obniżone składki przez 36 miesięcy nie mogą wrócić do niższych opłat w 2024 roku.

Kluczowe jest tutaj wyrażenie: 36 miesięcy w ciągu ostatnich 60 miesięcy. Warunek ten powinien być bowiem rozpatrywany w styczniu kolejnego roku. A to oznacza, że skorzystanie z Małego ZUS-u Plus przesuwa się o rok.

Przedstawmy to na przykładzie. Przedsiębiorca, pan Jan, opłacał niższe składki w ramach ulgi Mały ZUS Plus w 2019, 2020 i 2021 roku. W 2022 i 2023 roku opłacał pełny ZUS. Sprawdzając możliwość ponownego skorzystania z ulgi, musi wziąć pod uwagę okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2023 roku. Oznacza to, że w styczniu 2024 roku w ciągu ostatnich 60 miesięcy wykorzystał 36 miesięcy ulgi i nie może skorzystać z Małego ZUS-u Plus.

Taka możliwość pojawi się w 2025 roku – wówczas w styczniu brany jest pod uwagę okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2024 roku – wtedy pan Jan wykorzystał 24 miesiące Małego ZUS-u Plus i przysługuje mu dodatkowy rok w 2025 roku.

Mały ZUS Plus. Dla kogo?

Mały ZUS Plus to obniżone składki na ubezpieczenie społeczne – liczone od dochodu. Ulga dotyczy jedynie składek na ubezpieczenie społeczne, składka zdrowotna opłacana jest w pełnej wysokości.

Aby skorzystać z Małego ZUS-u Plus należy: