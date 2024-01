Kiedy wstępnie wypełnione deklaracje są dostępne w Twój e-PIT?

Pierwszą datą, którą warto znać, jest termin pojawienia się wypełnionych (lub częściowo wypełnionych) deklaracji udostępnianych w usłudze Twój e-PIT. Aktualnie usługa została rozszerzona i oprócz PIT-37 lub PIT-38, PIT-28 znajdą się tam również częściowo wypełnione deklaracje PIT-36 oraz PIT-36L. Powinny one pojawić się na twoim koncie 15 lutego 2024 roku.

Gdzie znaleźć usługę Twój e-PIT? Pod tym linkiem.

Kiedy otrzymasz zwrot podatku?

Ważnym terminem dla podatników, szczególnie tych, którzy oczekują zwrotu podatku po złożeniu deklaracji rocznej za 2023 rok, jest data, do której pieniądze mają trafić na konto.

To, kiedy otrzymasz zwrot podatku, zależy od tego, w jakim terminie złożyć swoją roczną deklarację. Czas na to podatnicy mają do końca kwietnia. W przypadku złożenia rozliczenia drogą elektroniczną urząd ma 45 dni na zwracanie nadpłaconych zaliczek. Z kolei w przypadku rozliczenia tradycyjnego na formularzu papierowym – aż 3 miesiące.

Choć urzędy skarbowe rozpoczynają zwrot nadpłat już od 16 lutego, osoby, które rozliczą się ostatniego dnia, muszą liczyć się z tym, że pieniądze otrzymają w czerwcu bądź pod koniec lipca.

Do kiedy pracodawca musi przekazać pracownikom PIT-11?

Inną ważną datą w rozliczeniu podatkowym za 2023 rok jest również przekazanie przez pracodawców deklaracji PIT-11. Do końca stycznia muszą one trafić do urzędu skarbowego, a do pracowników – do 29 lutego 2024 roku. Warto jednak podkreślić, że jeśli PIT-11 zostaje wysłany listownie tuż przed końcem lutego, może trafić do zatrudnionej osoby już w marcu.

Swoje roczne rozliczenie w usłudze Twój e-PIT można zaakceptować wcześniej, mimo niedostarczonego jeszcze PIT-11, a następnie zweryfikować je po otrzymaniu wspomnianej deklaracji.