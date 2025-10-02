Biedronka kolejny raz w tym tygodniu obniża ceny masła. To naprawdę dobra oferta, bo można kupić je dużo taniej. Za kostkę tego niezbędnego w wielu kuchniach produkty zapłacimy mniej niż 4 złote.

Tanie masło w Biedronce. Dwie opcje promocji

Co ważne w tej promocyjnej ofercie sklepów sieci Biedronka można będzie skorzystać z dwóch opcji. Jakich? Promocja dotyczy konkretnego produkty a jest nim masło ekstra Łowickie w kostkach po 200 gram.

Regularna cena tego masła objętego promocją wynosi 7,99 zł. Klienci sklepów sieci Biedronka mogą skorzystać z dwóch opcji zakupu masła w niskiej cenie. Wygląda to tak:

przy zakupie trzech kostek zapłacimy 40% mniej: cena kostki to 4,75 zł

zapłacimy 40% mniej: cena kostki to 4,75 zł przy zakupie czterech kostek zapłacimy 50% mniej: cena kostki to 3,99 zł.

Promocja masła w Biedronce. Do kiedy trwa obniżka ceny?

Ta nietypowa promocja na masło, którą swoim klientom oferuje sieć sklepów Biedronka tym razem trwa kilka dni. Oferta trwa dokładnie trzy dni i obowiązuje od środy 2 października do soboty 4 października. To właśnie w tych dniach będzie można kupić masło za mniej niż 4 zł.

Tańsze masło w Biedronce. Czy obowiązują limity?

Aby skorzystać z oferty sieci Biedronka i kupić masło w niższej cenie w jednej z dwóch opcji trzeba posiadać aplikację albo kartę Moja Biedronka. To warunek skorzystania z tej promocji. W ofercie na tanie masło w Biedronce obowiązują również limity zakupów. Można kupić maksymalnie trzy masła za 4,75 zł i cztery masła za 3,99 zł na kartę Moja Biedronka.