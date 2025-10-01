Masło to jeden z tych produktów, którego ceny takie sieci sklepów jak Biedronka dosyć często obniżają. W ramach niektórych promocji nie tylko można je kupić taniej, ale też dostać za darmo. Obok masła zwanego też "królem drożyny" pojawił się również inny produkt, który dosyć często można dostać w niższej cenie i gratis.

Tym produktem jest mleko. Podobnie jak masło w wielu domach szybko się kończy a uzupełnienie jego zapasów w niższej cenie pozwala na oszczędności w domowym budżecie.

Promocja na mleko w Biedronce. Obniżka trwa tylko jeden dzień

Sieć sklepów Biedronki tym razem proponuje niższą cenę mleka a dodatkowo w ramach tej promocji rozdaje je za darmo. Trzeba się spieszyć, bo oferta ta jest aktualna jeszcze tylko jeden dzień. To idealna okazja, by nie tylko zrobić zapasy, ale również zaoszczędzić. Kiedy można skorzystać z promocji? Dniem, w którym można kupić mleko w niższej cenie jest 1 października br.

Reklama

Mleko w niższej cenie w Biedronce. Ile kartonów gratis?

Mleko w niższej, promocyjnej cenie w sklepach sieci Biedronka, można kupić za 2,99 zł. W takiej cenie sprzedawane jest mleko Wypasione marki Mlekovita 3,2 proc. oraz Łaciate 3,2 proc.. Obydwa w kartonach o wielkości 1 litra. Warunkiem skorzystania z promocji jest zakup czterech kartonów. Wówczas w ramach tej oferty dwa kartony otrzymamy gratis. Regularna cena tego produktu to 4,49 zł. To oznacza, że w promocji sklepów sieci Biedronka kupimy je o 50 proc. taniej.

Jak kupić tańsze mleko w Biedronce? Warunki promocji

Z oferty sieci sklepów Biedronka można skorzystać i kupić mleko w niższej, promocyjnej cenie tylko i wyłącznie posiadając kartę lojalnościową lub aplikację Moja Biedronka. Obydwie są darmowe. Aplikację wystarczy ściągnąć na telefon. Podobnie jak na inne oferty specjalne Biedronki, tak i tu obowiązuje limit. Tym razem na jedną kartę Moja Biedronka limit dzienny to 12 kartonów.