Biedronka rozpoczyna tydzień kolejną obniżką cen. Ta obniżka cen cieszy się ogromną popularnością wśród klientów zarówno tej, jak też innych sieci sklepów. Wielu Polaków czeka na nią i chętnie korzysta, bo dzięki temu może uzupełnić domowe zapasy tego produktu.

Promocja na masło. Ile dni trwa promocja w Biedronce?

Mowa rzecz jasna o maśle. To właśnie obniżka cen tego produktu, obok promocji na kawę, cieszy się uznaniem kupujących. Masło w niskiej cenie to oferta, którą sieć sklepów Biedronka rozpoczyna nadchodzący tydzień.

Reklama

Jak długo będzie można skorzystać z oferty? Promocja na masło, którą sieć sklepów Biedronki rozpoczyna tydzień będzie trwała dwa dni. Produkt w niższej cenie będzie można kupić w poniedziałek 29 września i we wtorek 30 września. Warto skorzystać z tej oferty, bo masło będzie kosztowało mniej niż 5 zł.

Darmowe masło w Biedronce. Ile za kostkę? Jakie są warunki promocji?

Sieć sklepów Biedronka oferuje masło w niższej, promocyjnej cenie. Przez najbliższe dwa dni - w poniedziałek i wtorek będzie je można kupić za mniej niż 5 zł. Produkt, który znalazł się w ofercie to konkretny produkt.

Promocją sieci sklepów Biedronka objęte zostało masło ekstra Mleczna Dolina w kostkach po 200 g. Jego niska cena to dokładnie 4,75 zł za sztukę. Aby skorzystać z promocji trzeba kupić trzy kostki masła. Regularna cena masła marki Mleczna Dolina to 6,99 zł.

Biedronka na początku tygodnia obniża ceny masła.. Czy obowiązują limity?

Aby skorzystać z promocji na masło w sklepach sieci Biedronka i kupić je w niższej cenie, czyli za 4,75 zł trzeba posiadać aplikację albo kartę Moja Biedronka. Z jednej, i drugiej można korzystać za darmo. W promocji na masło, którą oferuje Biedronka na początku tego tygodnia obowiązują limity. Na jedną kartę lub aplikację można dokonać zakupu 3 sztuk masła w obniżonej cenie.