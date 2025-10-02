Olej, bo o nim mowa to produkt, który w wielu kuchniach jest produktem niezbędnym. Przydaje się do smażenia i pieczenia, dlatego warto skorzystać z tej promocji i uzupełnić zapasy.

Promocja na olej w Biedronce. Ile trzeba zapłacić za butelkę?

Oferta, którą proponuje swoim klientom Biedronka to promocja 1+1 gratis. Oznacza to, że płacimy za jedną butelkę a drugą dostajemy gratis. Produkt, który można kupić w niższej cenie to olej słonecznikowy Wyborny 1 l. Cena regularna tego produktu to 7.99 zł. W promocji sieci Biedronka można kupić go w promocyjnej cenie, która wynosi 3.99 zł.

Niższa cena oleju w Biedronce. Czy obowiązują limity?

Olej, który można kupić w sklepach sieci Biedronka kosztuje w promocji 3.99 zł za butelkę. Na zakup tego produktu w niższej cenie obowiązują jednak limity. W ramach promocji można dziennie kupić 2 butelki oleju Wybornego.

Olej w niższej cenie i gratis w Biedronce. Do kiedy obowiązuje promocja?

Warunkiem skorzystania z promocji na zakup oleju Wybornego w sklepach sieci Biedronka jest posiadanie aplikacji lub karty Moja Biedronka. Obydwie są darmowe. Promocja na olej w Biedronce trwa dosyć długo. Produkt ten w niższej cenie można kupić aż do soboty (4 października).