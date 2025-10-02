Olej, bo o nim mowa to produkt, który w wielu kuchniach jest produktem niezbędnym. Przydaje się do smażenia i pieczenia, dlatego warto skorzystać z tej promocji i uzupełnić zapasy.

Promocja na olej w Biedronce. Ile trzeba zapłacić za butelkę?

Oferta, którą proponuje swoim klientom Biedronka to promocja 1+1 gratis. Oznacza to, że płacimy za jedną butelkę a drugą dostajemy gratis. Produkt, który można kupić w niższej cenie to olej słonecznikowy Wyborny 1 l. Cena regularna tego produktu to 7.99 zł. W promocji sieci Biedronka można kupić go w promocyjnej cenie, która wynosi 3.99 zł.

Reklama
Najpierw masło, teraz mleko. Biedronka jeszcze przez jeden dzień rozdaje za darmo
Najpierw masło, teraz mleko. Biedronka jeszcze przez jeden dzień rozdaje za darmo

Zobacz również

Niższa cena oleju w Biedronce. Czy obowiązują limity?

Olej, który można kupić w sklepach sieci Biedronka kosztuje w promocji 3.99 zł za butelkę. Na zakup tego produktu w niższej cenie obowiązują jednak limity. W ramach promocji można dziennie kupić 2 butelki oleju Wybornego.

Olej w niższej cenie i gratis w Biedronce. Do kiedy obowiązuje promocja?

Warunkiem skorzystania z promocji na zakup oleju Wybornego w sklepach sieci Biedronka jest posiadanie aplikacji lub karty Moja Biedronka. Obydwie są darmowe. Promocja na olej w Biedronce trwa dosyć długo. Produkt ten w niższej cenie można kupić aż do soboty (4 października).