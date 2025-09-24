Kawa to produkt, który tak jak masło nie uniknął wzrostu cen. Promocje, które oferują duże sieci sklepów to dobra okazja, by nie tylko uzupełnić zapasy tego produktu, ale kupić go dużo taniej.

Tania kawa w sklepach sieci Aldi. Do kiedy trwa promocja?

Promocyjnych ofert tego produktu jest ostatnio dosyć dużo. Po sieci sklepów Biedronka, która ma w ofercie kawy rozpuszczalne w dobrych cenach, obniżką kusi klientów sieć sklepów Aldi. Czasu na zrobienie zakupów i zapasów jest dosyć dużo, bo promocja na ten produkt trwa do soboty 27 września.

Reklama

Promocja na kawę w Aldi. Jak skorzystać z oferty?

Produktem, który można kupić taniej w sklepach sieci Aldi jest kawa mielona Dallmayr Classic Intense w opakowaniach po 500 g. Regularna cena tego produktu to 45,99 zł. Promocja, którą proponuje Aldi to zakup dwóch kaw w niższej cenie. Wówczas za każdą zapłacimy 27,99 zł.

Marka premium w dużo niższej cenie. Czy obowiązują limity w tej ofercie?

Sieć sklepów Aldi nie wymaga posiadania żadnej karty lojalnościowej ani aplikacji, by móc dokonać zakupu kawy mielonej w niższej cenie. Obowiązują jednak limity, które są w tej ofercie dosyć duże. Dziennie można nabyć w ramach tej obniżki sześć kaw Dallmayr Classic Intense w promocyjnej cenie.