Kawa w wielu domach jest produktem, który znika dosyć szybko. Wielu Polaków nie wyobraża sobie dnia bez filiżanki "małej czarnej". Nic, więc dziwnego, że każda promocja, która pozwala na zakup tego produktu w niższej cenie, jest świetną okazją do uzupełnienia zapasów.

Tym razem w promocyjnej ofercie Biedronki znalazła się kawa rozpuszczalna. To podobnie jak kawa mielona czy masło produkt spożywczy, którego ceny w ostatnim czasie mocno wzrosły. Można śmiało powiedzieć, że to "królowa drożyzny". Kiedy i jak skorzystać z promocji na tanią kawę w sklepach sieci Biedronka?

Niższa cena kawy w Biedronce. Jaką kawę można kupić w promocji?

Promocja, którą proponuje swoim klientom sieć sklepów Biedronka, obejmuje kawę rozpuszczalną marki Café d'Or. Oferta dotyczy wszystkich kaw tej marki, które są kawami rozpuszczalnymi. Można, więc kupić taniej ten produkt zarówno w słoikach o różnej pojemności, jak też jednorazowych saszetkach (np. typu 3 w 1). Aby jak najlepiej skorzystać z okazji, warto kupić kawy w tej samej cenie.

Wielka obniżka cen kawy w Biedronce. Jak skorzystać z promocji? Do kiedy trwa?

Tania kawa rozpuszczalna w Biedronce jest dostępna w ofercie, która trwa przez cały tydzień. To oznacza, że można z tej promocji skorzystać aż do soboty 27 września. Żeby skorzystać z promocji na kawę rozpuszczalną, którą oferuje sieć sklepów Biedronka trzeba wybrać dwa produkty. Jeden z nich kupimy w normalnej cenie a drugi będzie o 50 proc. tańszy.

Promocja na kawę rozpuszczalną. Czy na ofertę Biedronki obowiązują limity?

Oferta sieci sklepów Biedronka ma określone warunki oraz limity. By z niej skorzystać należy mieć kartę Moja Biedronka albo aplikację. Dzienny limit zakupów to 8 opakowań kaw w tym cztery z rabatem.