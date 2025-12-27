Co to za świadczenie ponad 2000 zł miesięcznie?

Chodzi o nowy bon senioralny. To świadczenie, które umożliwi finansowanie usług o charakterze opiekuńczym w miejscu zamieszkania seniora. Usługi te obejmą pomoc w codziennych czynnościach, tj. przygotowanie posiłków, utrzymanie higieny czy zapewnienie kontaktów społecznych. Świadczenie nie będzie wypłacane w gotówce, lecz realizowane poprzez dostęp do określonej liczby godzin usług opiekuńczych.

Komu będzie przysługiwał bon senioralny 2026?

Program skierowany jest do osób, które:

ukończyły 75 lat , mają potrzeby opiekuńcze, których nie mogą zaspokoić ich rodziny,

, mają potrzeby opiekuńcze, których nie mogą zaspokoić ich rodziny, mają aktywne zawodowo dzieci, wnuki, które nie są w stanie zapewnić im opieki ze względu na pracę.

wnuki, które nie są w stanie zapewnić im opieki ze względu na pracę. dochód seniora nie przekracza określonych limitów, które będą stopniowo zwiększane w kolejnych latach.

Ile wyniesie bon senioralny 2026?

Maksymalna wartość bonu senioralnego wyniesie 2150 zł brutto miesięcznie, co odpowiada 50 godzinom usług wsparcia. Zakres usług obejmuje:

Zaspokojenie podstawowych codziennych potrzeb życiowych.

Pomoc w uzyskaniu dostępu do świadczeń zdrowotnych.

Podstawową opiekę higieniczno-pielęgnacyjną.

Zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

Liczba godzin wsparcia przyznawana będzie na podstawie oceny przeprowadzonej przez gminę, uwzględniającej poziom niezaspokojonych potrzeb seniora.

Gdzie będzie można złożyć wniosek o bon senioralny?

Wnioski o przyznanie bonu senioralnego będzie można składać w urzędach gmin lub ośrodkach pomocy społecznej. Do wniosku trzeba będzie dołączyć dokumenty potwierdzające kryterium dochodowe oraz stan zdrowia seniora.

Gmina ma realizować usługi samodzielnie lub zlecić ich wykonanie podmiotom zewnętrznym, tj. organizacje pozarządowe czy firmy prywatne.

Bon senioralny - jakie kryteria dochodowe?

Program przewiduje progi dochodowe zarówno dla seniorów, jak i ich rodzin:

Dla seniora - dochód miesięczny nie może przekraczać 5000 zł brutto.

- dochód miesięczny nie może przekraczać 5000 zł brutto. Dla członka rodziny - dochód nie może przekraczać dwukrotności minimalnego wynagrodzenia dla gospodarstwa jednoosobowego i trzykrotności dla gospodarstw wieloosobowych. Wartości te będą aktualizowane z roku na rok.

Ile godzin wsparcia dla seniora?

To gminy będą odpowiedzialne za realizację programu, w tym ocenę potrzeb seniorów i przyznawanie odpowiedniej liczby godzin wsparcia. Usługi będą świadczone przez osoby spełniające określone wymagania, tj. odpowiednie wykształcenie, brak pokrewieństwa z seniorem oraz ukończenie specjalistycznego szkolenia.

Bon senioralny to ważne narzędzie wspierające politykę senioralną w Polsce. Dzięki niemu osoby starsze zyskają lepszy dostęp do usług opiekuńczych, a ich rodziny – większą elastyczność w organizacji codziennych obowiązków i życia zawodowego.

Od kiedy będzie można ubiegać się o bon senioralny?

Ustawa miała wejść w życie od 1 stycznia 2026 roku, a program miał ruszyć już we wrześniu przyszłego roku. Póki co przepisy wciąż nie zostały uchwalone przez rząd. Minister ds. polityki senioralnej Marzena Okła-Drewnowicz zapewniała przed świętami, że projekt ustawy o bonie senioralnym znajduje się na finiszu prac rządowych i ma zostać przyjęty jeszcze przed końcem 2025 roku, by wejść w życie natychmiast po nowym roku, dając gminom czas na przygotowanie organizacyjne. Zostało jeszcze kilka dni na dotrzymanie rządowych obietnic. Projekt ustawy o bonie senioralnym oczekuje na wyznaczenie terminu rozpatrzenia przez Komitet Stały Rady Ministrów - poinformowało redakcję FAKTU Centrum Informacyjne Rządu. Póki co, pomimo rządowych obietnic trudno określić kiedy reforma może realnie wejść w życie.