Masło to od ponad roku niekwestionowany "król drożyzny". Za kostkę trzeba zapłacić od 8 nawet do 12 złotych. To spore obciążenie dla domowego budżetu, zwłaszcza, gdy używa się go prawie codziennie. Gdy tak jak teraz rozpoczął się rok szkolny a masło jest jednym z podstawowych składników kanapek do szkoły, czy pracy.

Tanie masło w Aldi. Tylko przez trzy dni

Ratunkiem dla domowego budżetu mogą być promocje, jakie proponują takie sieci jak Lidl albo Biedronka a także Aldi. To okazja, by zrobić zapasy a przy okazji zaoszczędzić. Właśnie teraz przez trzy dni tanie masło będzie można kupić w sklepach sieci Aldi. Trzeba się jednak nieco pospieszyć.

Reklama

Promocja na masło w Aldi. Kiedy będzie można kupić taniej?

Masło w niższej cenie będzie można kupić w sklepach Aldi od 4 do 6 września br. Za kostkę masła extra MILSANI zapłacimy 5,99 zł za sztukę. Promocyjna cena obowiązuje tylko przy zakupie dwóch opakowań. Oznacza to, że drugi produkt kosztuje aż 50 proc. taniej.

Masło w Aldi za 5,99 zł. Jaki limit zakupów obowiązuje?

Z promocji w sklepach sieci Aldi można skorzystać bez żadnej karty lojalnościowej czy aplikacji. Warto jedynie pamiętać, że w tej promocji na masło obowiązuje również limit. Promocja objęta jest limitem 6 sztuk na klienta.

Oferta pojawia się w momencie, gdy ceny masła na polskim rynku wciąż utrzymują się na relatywnie wysokim poziomie, a według danych rynkowych średnia cena kostki masła w lipcu 2025 roku to średnio 7,87 złotego, co oznacza wzrost o ponad 17 proc. w porównaniu do zeszłego roku.