Firma z obuwiem dziecięcym ogłasza upadłość

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód formalnie postawił w stan upadłości firmę Bartek SA z Mińska Mazowieckiego. Firma była jedną z największych producentów obuwia dziecięcego w Polsce. Jak wyjaśnia portal finanse.wp.pl, decyzja sądu zapadła w październiku 2025 r., a postanowienie o upadłości stało się prawomocne w grudniu.

Ciężka sytuacja spółki - jakie miała problemy?

Jak wskazuje serwis, firma Bartek SA od dobrych kilku lat miała spore problemy finansowe. "W 2024 roku firma zanotowała stratę netto przekraczającą 7,4 mln zł, a jej roczne przychody skurczyły się dramatycznie - z około 42 mln zł w 2021 roku do szacowanych 10–15 mln zł w 2024 r., co stanowi spadek o ponad 70 proc - wskazuje serwis finanse.wp.pl.

Okazuje się, że zarząd spółki w 2024 roku złożył wniosek o ogłoszenie upadłości, a sąd wyznaczył tymczasowego nadzorcę oraz później syndyka. Próbowano restrukturyzacji firmy, niestety nie przyniosło to poprawy i ostatecznie sąd odmówił zatwierdzenia układu z wierzycielami.

Historia firmy Bartek SA

Historia firmy Bartek sięga początku lat 90. Paweł Bartnicki postanowił założyć firmę produkującą obuwie. Początkowo firma specjalizowała się w obuwiu damskim i tekstylnym. W tym czasie produkcja wynosiła 80 tys. par rocznie, a firma zatrudniała 25 osób. "Narodziny pierworodnego syna uświadomiły młodemu biznesmenowi, że na rynku polskim, był bardzo duży problem wysokiej jakości butów dla dzieci" - czytamy na stronie spółki. Wtedy postanowiono zmienić profil firmy na produkcję obuwia dziecięcego.