Kawa podobnie jak masło to produkt, który w wielu polskich domach a dokładnie kuchniach używany jest na co dzień i szybko znika. Dlatego też każda promocja jest dobrym powodem do tego, by uzupełnić jej zapasy.

Kawa w Biedronce za 1 zł. Do kiedy trwa promocja?

Kawoszy z pewnością ucieszy więc obniżka cen na ten kawę, jaką proponuje Biedronka. Taka cena zdarza się naprawdę rzadko. Okazuje się, że w ramach promocji w sklepach sieci Biedronka można kupić duże opakowanie kawy ziarnistej tylko za 1 zł. To dobra okazja do zrobienia zapasów. Trzeba się jednak pospieszyć, bo promocja kończy się już dziś, czyli w środę 3 września.

Promocja na kawę w Biedronce. Jak skorzystać z oferty?

Oferta na tanią kawę z Biedronki to promocja, która polega na tym, że drugi produkt kupuje się właśnie za wspomnianą złotówkę. Promocją objęte są kawy ziarniste w kilogramowych opakowaniach marki Dallmayr. Są to kawy Forte i Dolce. Jak informuje sieć sklepów Biedronka można je dowolnie łączyć w ramach oferty. Korzyść z promocji jest taka, że średnio za każdą paczkę kawy zapłacimy niemal o połowę mniej.

Tak kupisz tanią kawę w Biedronce

Promocja na tanią kawę w Biedronce przeznaczona jest dla klientów, którzy posiadają lojalnościową aplikację lub kartę Moja Biedronka. Obie aplikacje są darmowe. Klientów, którzy będą chcieli skorzystać z promocji obowiązuje jednak limit zakupów. Można kupić cztery opakowania kawy dziennie (w tym dwa za 1 zł).