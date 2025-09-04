Wypłaty renty wdowiej, które ruszyły w lipcu 2025 roku, miały być realnym wsparciem dla tysięcy seniorów po stracie małżonka. Tymczasem wielu emerytów doświadcza rozczarowania. Część wniosków została odrzucona, inni wciąż czekają na przelew.

ZUS tłumaczy, że powodem są z jednej strony rygorystyczne kryteria dochodowe, a z drugiej skomplikowane procedury związane ze zbiegiem świadczeń.Prezes ZUS Zbigniew Derdziuk w rozmowie z "Super Expressem" ujawnił kulisy tej operacji.

Oni nie dostaną renty wdowiej z ZUS. Ponad 100 tys. osób dostało odmowę

Prezes ZUS podkreślił, że głównym powodem odmowy przyznania renty wdowiej jest przekroczenie ustawowego progu dochodowego. – Jeśli ktoś złożył wniosek i przekroczył próg 5636,73 zł, to na pewno dostanie decyzję odmowną. Już ponad 100 tys. osób taką właśnie dostało, gdyż nie spełniają kryteriów – wyjaśnił Zbigniew Derdziuk.

Drugim problemem są zbiegi świadczeń, czyli sytuacje, gdy uprawniony pobiera świadczenia także z innych instytucji, takich jak KRUS, MSWiA, zakłady emerytalne wojskowe czy służby więziennej. W takich przypadkach konieczne jest dodatkowe wyjaśnianie sytuacji prawnej i finansowej, co znacząco wydłuża czas wypłaty.

– Jeśli renta wdowia komuś się należy i dana osoba złożyła do końca lipca wniosek, a wciąż nie otrzymała świadczenia, to dostanie je z wyrównaniem – zapewnił prezes ZUS.

Jednocześnie zaznaczył, że instytucja rozpatruje także odwołania od negatywnych decyzji. Do sądów trafiło już około 1200 spraw.

Seniorzy czekają, a pieniędzy brak. Prezes ZUS tłumaczy chaos z rentą wdowią

Prezes ZUS zwrócił uwagę, że skala całej operacji jest ogromna. – Pamiętajmy, że ZUS nie dostał żadnych dodatkowych etatów, środków. Choć spotykamy się z krytyką, to chcę podziękować wszystkim pracownikom. Jeśli ktoś zbyt długo czeka, to przepraszamy, ale to wymaga po prostu dokładnego sprawdzenia – tłumaczył Derdziuk.

Dużym wyzwaniem dla urzędników jest także brak cyfryzacji procesu. – Ze 100 tys. wniosków o rentę wdowią, aż 95 proc. to były wnioski papierowe. Wniosek elektroniczny wybrało tylko 5 proc. osób – wyjaśnił prezes ZUS.

Podkreślił też, że w przypadku innych świadczeń – jak 800+ – składanie dokumentów odbywa się niemal wyłącznie drogą elektroniczną. Jednak wciąż wielu seniorów nie korzysta z bankowości internetowej i otrzymuje pieniądze od listonosza, co wydłuża procedury.

ZUS nie wypłaca pieniędzy w ramach renty wdowiej. Czytelnicy pytają, co się dzieje

Do naszej redakcji napływają pytania od osób, które czekają na decyzję w sprawie renty wdowiej. Oto przykład wiadomości, jaką otrzymaliśmy:

"Złożyłam wniosek o rentę wdowią już na początku lipca. Minęły dwa miesiące, a ja wciąż dostaję tylko swoją emeryturę. W ZUS powiedziano mi, że sprawa jest w toku, ale nie wiadomo, kiedy dostanę pieniądze. Czy naprawdę trzeba tak długo czekać?" – napisała pani Maria

Prezes ZUS zapewnił, że wszystkie wnioski złożone do końca lipca, w przypadku których renta wdowia się należy, zostaną wypłacone z wyrównaniem. Warto więc skontaktować się bezpośrednio z placówką ZUS i zapytać o status sprawy.