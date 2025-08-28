Wypłata czternastej emerytury rozpoczyna się już pod koniec sierpnia i będzie trwała przez cały wrzesień - ZUS przekazał najnowszy komunikat, w którym ujawnia szczegóły dotyczące terminów i wysokości świadczenia. Pełna kwota, czyli 1878,91 zł brutto, trafi do milionów uprawnionych, a co najważniejsze - nie trzeba składać żadnych wniosków.

Kiedy ZUS wypłaci 14. emeryturę? Znane są terminy

Jak wynika z oficjalnego komunikatu ZUS, proces wypłaty dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego, potocznie zwanego czternastą emeryturą, rusza już lada moment. Pieniądze będą wypłacane zgodnie ze stałym harmonogramem wypłat emerytur i rent, czyli w terminach: 1., 6., 10., 15., 20. i 25. dnia każdego miesiąca. Z uwagi na to, że ZUS dokonuje przelewów z wyprzedzeniem, niektórzy świadczeniobiorcy otrzymają "czternastkę" jeszcze w sierpniu.

Dotyczy to przede wszystkim tych osób, których termin płatności emerytury lub renty przypada na 1. dzień miesiąca. W pierwszej transzy ZUS przekaże świadczenie dla ponad 674 tysięcy osób, a łączna kwota brutto przekroczy 991 milionów złotych.

Ile wyniesie "czternastka"?

Jednym z najważniejszych pytań, które nurtują emerytów i rencistów, jest wysokość świadczenia. Zgodnie z komunikatem ZUS, pełna kwota czternastej emerytury wynosi w tym roku 1878,91 zł brutto. Jest to kwota tożsama z aktualną wysokością minimalnej emerytury. Należy jednak pamiętać, że nie wszyscy otrzymają całą sumę. Warunkiem otrzymania pełnej "czternastki" jest wysokość podstawowego świadczenia (np. emerytury, renty), która nie może przekraczać 2900 zł brutto.

Co w przypadku, gdy podstawowe świadczenie jest wyższe? ZUS wyjaśnia, że zastosuje mechanizm "złotówka za złotówkę". Oznacza to, że każda złotówka, o którą emerytura lub renta przekracza próg 2900 zł, pomniejszy kwotę "czternastki". Ten mechanizm będzie obowiązywał aż do momentu, gdy kwota świadczenia podstawowego osiągnie 4728,91 zł brutto. Warto podkreślić, że ZUS nie wypłaci świadczenia, jeśli po zastosowaniu redukcji jego ostateczna kwota spadnie poniżej 50 zł brutto.

Kto dostanie 14. emeryturę, a kto nie?

Dodatkowe roczne świadczenie pieniężne przysługuje wszystkim osobom uprawnionym, które na dzień 31 sierpnia pobierają emeryturę lub rentę. ZUS wypłaci "czternastkę" z urzędu, co oznacza, że seniorzy nie muszą składać żadnych dodatkowych wniosków, wypełniać formularzy ani dokonywać żadnych formalności.

Jednakże, jak precyzuje komunikat, istnieją wyjątki. ZUS nie przyzna czternastej emerytury osobom, które na dzień 31 sierpnia mają zawieszoną wypłatę swojego podstawowego świadczenia. Najczęstszym powodem zawieszenia jest przekroczenie limitu dorabiania do emerytury lub renty. Należy o tym pamiętać, aby uniknąć rozczarowania, ponieważ w takich sytuacjach ZUS nie będzie miał podstaw do wypłaty dodatkowej kwoty.