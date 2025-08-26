Nowe limity dorabiania do emerytury i renty. ZUS zmienia zasady od 1 września

Limity dorabiania dla rencistów i emerytów przed osiągnięciem wieku emerytalnego ustalane są w oparciu o wysokość przeciętnego wynagrodzenia ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Od września do listopada 2025 r. obowiązywać będą nowe, niższe wartości. Zmiana wynika z obniżenia przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za II kwartał 2025 r. w porównaniu z I kwartałem 2025 r.

-Niższy, bezpieczny próg dorabiania zostanie obniżony o 149,50 zł brutto, natomiast wyższy próg, którego przekroczenie może skutkować zawieszeniem świadczenia, spadnie o 277,70 zł brutto - poinformował rzecznik ZUS Karol Poznański.

ZUS wstrzyma wypłaty emerytur od 1 września. Seniorzy muszą pilnować nowych limitów

Zarobki do 6124,10 zł brutto miesięcznie (70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia) nie spowodują zmniejszenia emerytury lub renty. Jeśli miesięczny przychód przekroczy 11 373,30 zł brutto (130 proc. przeciętnego wynagrodzenia),ZUS może zawiesić wypłatę świadczenia.

W przypadku, gdy przychód będzie wyższy niż 6124,10 zł, ale niższy niż 11 373,30 zł brutto, ZUS może zmniejszyć świadczenie o kwotę przekroczenia, jednak nie więcej niż o kwotę maksymalnego zmniejszenia, która wynosi: 939,61 zł – dla emerytury i renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy; 704,75 zł – dla renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy; 798,72 zł – dla renty rodzinnej przysługującej jednej osobie.

Kto nie musi uważać na limity? Nowe zasady dorabiania do emerytury od 1 września

Emeryci, którzy osiągnęli powszechny wiek emerytalny – 65 lat w przypadku mężczyzn i 60 lat w przypadku kobiet – mogą dorabiać bez względu na wysokość osiąganych przychodów. Mogą oni pracować bez obaw o zmniejszenie lub zawieszenie wypłaty świadczenia przez ZUS.

Wyjątek stanowią osoby, którym ZUS podwyższył wyliczoną emeryturę do kwoty minimalnej (od marca 2025 r. to 1878,91 zł brutto). Jeśli ich przychód z pracy przekroczy wysokość tej dopłaty, emerytura za dany okres zostanie wypłacona w niższej kwocie — bez wyrównania do minimum.

Nie tylko emeryci. ZUS zmienia progi dla rencistów. Kogo nie obowiązują?

Ograniczenia nie obowiązują również rencistów pobierających renty dla:

inwalidów wojennych oraz inwalidów wojskowych, których niezdolność do pracy związana jest ze służbą wojskową;

osób otrzymujących renty rodzinne po uprawnionych do tych świadczeń.

Bez limitów mogą także dorabiać osoby pobierające rentę rodzinną, jeśli jej wysokość jest korzystniejsza od ustalonej emerytury z tytułu ukończenia powszechnego wieku emerytalnego